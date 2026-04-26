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娛樂 最新消息

開播即送命？任嘉倫、王鶴潤紅衣大婚竟變「凌遲現場」 五不全詛咒太慘

〔記者李紹綾／台北報導〕任嘉倫、王鶴潤主演古裝奇幻劇《佳偶天成》，劇情以戰鬼族遺孤跟仙門弟子的禁忌契約婚姻為開端，上演逆天改命之戀。任嘉倫再度挑戰極致虐身角色，飽受換骨、換心之痛；王鶴潤曾以「瘋批美人」形象出圈，此次徹底轉型為行俠仗義的俠女飄仙氣，再加上王以綸、劉學義等古裝男神齊聚助陣，讓《佳偶天成》尚未播出時便已掀起不小話題。

任嘉倫（右）、王鶴潤在《佳偶天成》先婚後愛。（愛奇藝國際版提供）任嘉倫（右）、王鶴潤在《佳偶天成》先婚後愛。（愛奇藝國際版提供）

《佳偶天成》該劇改編自十四郎同名小說，由執導過《蓮花樓》、《周生如故》等爆款劇的郭虎操刀，描述戰鬼族遺孤「陸千喬」（任嘉倫 飾）天生背負五不全詛咒，他視無色、味覺失靈、傷無痛、冷嗜血、枕無眠，幾乎與人的感知完全割裂。一句「比起長生不老、法力無邊，我更希望自己活得像個人」道出他的心境，為了轉生成人，他必須歷經換皮、換肉、換骨、換血、換心五重劫難，他於是冒用貪官「陸槐」的身份與身負剋夫命格卻天賦異稟的修仙者「辛湄」（王鶴潤 飾）締結契約婚姻，本以為自己被判刑淩遲之後，可以假死遁逃，與她分道揚鑣，未料她竟孤身前往京城要替他洗刷冤屈，此舉也引來仙門的追殺，陸千喬只好出手相助，導致身份暴露。

王鶴潤在《佳偶天成》飾演修仙子弟「辛湄」。（愛奇藝國際版提供）王鶴潤在《佳偶天成》飾演修仙子弟「辛湄」。（愛奇藝國際版提供）

任嘉倫在《佳偶天成》成婚即赴死。（愛奇藝國際版提供）任嘉倫在《佳偶天成》成婚即赴死。（愛奇藝國際版提供）

《佳偶天成》從開場便展現強烈反轉，短短數10秒的預告即呈現大婚之喜到送命再復活的劇情推進，紅衣婚禮看似喜氣，實則暗藏殺機，陸千喬下一秒就被綁上刑架面臨掏心之刑，而辛湄則黯然跪坐墓前，情緒反差強烈，打破傳統敘事節奏，讓故事更具懸疑與張力，成功吸引目光。

任嘉倫（右）、王鶴潤在《佳偶天成》契約成婚。（愛奇藝國際版提供）任嘉倫（右）、王鶴潤在《佳偶天成》契約成婚。（愛奇藝國際版提供）

值得一提的是，導演郭虎此次再度與任嘉倫合作，也讓觀眾聯想到《周生如故》令人心碎的剔骨之刑。對此，郭虎明確表示，《佳偶天成》的換骨與前作的剔骨在本質上截然不同，前者象徵逆天改命，是向生的選擇；後者則代表命運壓迫與犧牲，是向死的悲壯，這樣的對照不僅形成情感上的延伸，更可視為對觀眾意難平的一種回應。

任嘉倫在《佳偶天成》飾演「陸千喬」。（愛奇藝國際版提供）任嘉倫在《佳偶天成》飾演「陸千喬」。（愛奇藝國際版提供）

王鶴潤在《佳偶天成》飾演修仙子弟「辛湄」。（愛奇藝國際版提供）王鶴潤在《佳偶天成》飾演修仙子弟「辛湄」。（愛奇藝國際版提供）

先婚後愛虐戀話題拉滿的古裝奇幻劇《佳偶天成》，4月25日起在愛奇藝國際版上架。

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