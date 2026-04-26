小A辣為國爭光 宣布擔任國際選美評審

小A辣2020年進行性別重置手術，後來參加選美為台灣爭光。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「小A辣」2020年進行性別重置手術，後來參加選美為台灣爭光，25日在臉書發文宣布重要消息：「我被Miss Grand International 2026邀請，擔任澳門賽區的評審。」

小A辣透露很多人會想說，A辣憑什麼？老實講，連她自己當下也有點嚇到，「但不管是批評、指教還是鼓勵，我都會好好聽進去，當成讓自己更進步的動力。」接下來，小A辣透露明年也會參加泰國的Miss Grand all star全新賽制的比賽。

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現在的小A辣就是全力準備中，健身、飲控、保養、練舞，還有最重要的：「把英文練起來。」

透過發文，小A辣也向大家介紹「Miss Grand International」背景：「總部在泰國的國際選美比賽，由Nawat Itsaragrisil在2013年創辦，比賽的核心主題是『停止戰爭與暴力』，希望透過選美的舞台，讓女性發聲、推廣和平。」

小A辣說，該比賽每年都會舉辦，「除了外在條件，也很重視理念、表達能力跟整體舞台魅力。」

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