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娛樂 最新消息

直播突接吻！曾沛慈《浪姐7》嘴對嘴畫面瘋傳 網喊：怎麼不是親我

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣藝人曾沛慈近期參與中國女團選秀節目《乘風2026》，人氣明顯攀升，不僅舞台表現受到關注，私下互動也頻頻成為話題。24日節目直播期間，一段突發畫面更是引爆網路討論。

曾沛慈參戰《乘風2026》備受關注。（翻攝微博）曾沛慈參戰《乘風2026》備受關注。（翻攝微博）

當天進行第二次公演直播時，孫怡組在台上演唱〈親親〉，氣氛正熱之際，鏡頭外的後台也出現意外插曲。曾沛慈與舞蹈指導、同時也是歌手的淡淡（戴萌）在一旁低聲交談，原本看似平常的互動，卻在對方轉身準備離開時出現轉折。只見曾沛慈突然上前抱住對方，兩人隨即有一個短暫的貼唇動作。

曾沛慈突上演女女接吻，粉絲暴動。（翻攝微博）曾沛慈突上演女女接吻，粉絲暴動。（翻攝微博）

相關片段在社群平台上瘋傳，短時間內累積大量觀看次數，關鍵字也登上熱搜榜。粉絲反應兩極但熱烈，有人直呼驚喜，也有人以玩笑語氣留言「台上唱〈親親〉，台下直接演一段」、「怎麼不是親我」。

此外，也有網路傳言指出，現場導演組疑似曾對該舉動做出提醒，不過相關說法目前尚未獲得官方證實。無論實際情況如何，這段突如其來的互動已成功為節目帶來額外話題，也讓曾沛慈在節目中的關注度再度攀升。

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