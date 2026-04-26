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娛樂 最新消息

一世代哈利戀情大進展！女方手戴鑽戒 交往8個月傳閃電訂婚

一世代成員Harry Styles傳出已向Zoë Kravitz求婚。（翻攝IG）一世代成員Harry Styles傳出已向Zoë Kravitz求婚。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」（One Direction）成員哈利史泰爾斯（Harry Styles）再度成為話題焦點，這回則是因為戀情傳出重大進展。與曾在《蝙蝠俠》中飾演「貓女」的好萊塢女星柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）交往約8個月，近日被爆已悄悄訂婚，消息一出迅速在網路掀起熱議。

根據美媒報導，柔伊日前被拍到手戴一枚相當醒目的戒指出門，畫面曝光後立刻引發外界聯想。當天她與哈利在街頭互動親密，不僅十指緊扣，還被捕捉到甜蜜擁吻的瞬間，讓訂婚傳聞更加甚囂塵上。

知情人士透露，哈利對這段感情投入極深，形容他「完全為她著迷」，甚至願意為對方付出一切；而柔伊也沉浸在幸福氛圍中，狀態相當愉悅。身邊友人對兩人感情迅速升溫並不感到意外，認為彼此相當契合。

事實上，早在去年8月，就有民眾在義大利羅馬目擊兩人牽手散步，之後又在倫敦街頭被拍到親密互動，戀情逐漸浮上檯面。隨著相處時間增加，兩人也多次被傳出關係穩定發展，甚至曾一起度過聖誕與新年假期。

女星Zoë Kravitz將Harry Styles視為「靈魂伴侶」。（翻攝IG）女星Zoë Kravitz將Harry Styles視為「靈魂伴侶」。（翻攝IG）

甚至有傳聞指出柔伊已將哈利視為「靈魂伴侶」。雖然雙方始終對感情生活保持低調，但不時被捕捉到的甜蜜互動，仍讓外界對這段戀情充滿關注與想像空間。

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