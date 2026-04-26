《兩個爸爸》溫蒂長大變超美！ 校園親密緊貼男神...粉紅泡泡溢出

「小樂」吳思賢（左）擔任「樂樂」謝語恩（右）《你說我的眼睛比天空更美》MV男主角。（火焰創造提供）〔記者李紹綾／台北報導〕童星出生的「樂樂」謝語恩2013年參與三立《兩個爸爸》，飾演林佑威、楊一展的女兒，角色「唐溫蒂」紮著雙馬尾、笑起來有貓紋，模樣萌翻全台。她現已是亭亭玉立的21歲大學生，近來帶著首張EP華麗回歸，甚至在校園裡大談戀愛，對象還是演藝圈的人氣男神「小樂」吳思賢。

「樂樂」謝語恩首張EP主打歌《你說我的眼睛比天空更美》由金曲製作人阿沁操刀，歌曲講述高中時期彼此曖昧的同學，男生始終沒有勇氣告白，直到多年後重逢，才讓情感再次浮現的動人故事。

「小樂」吳思賢（右）擔任「樂樂」謝語恩（左）《你說我的眼睛比天空更美》MV男主角。（火焰創造提供）

「小樂」吳思賢（右）擔任「樂樂」謝語恩（左）《你說我的眼睛比天空更美》MV男主角。（火焰創造提供）

樂樂此次親自參與填詞，要用甜美歌聲重新向大家自我介紹，MV最大的亮點，莫過於邀請到男神「小樂」吳思賢擔任男主角，這組「小樂+樂樂」的組合簡直是夢幻同框。樂樂自曝國中會考壓力大時，都是靠吳思賢的歌和戲劇紓壓，這次合作簡直是追星成功的最高境界。她感性表示：「如果可以一起完成這支MV，對我來說真的很有意義，也感謝小樂哥哥情義相挺，促成這次的夢幻合作。」

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「樂樂」謝語恩（左）合體「小樂」吳思賢拍MV，兩人穿制服甜組「雙樂CP」。（火焰創造提供）

「樂樂」謝語恩（左）在《你說我的眼睛比天空更美》與「小樂」吳思賢（右）大談校園戀，甜度破表藏不住。（火焰創造提供）

為了呈現最純粹的青春感，MV特別回到樂樂的母校致理科技大學取景。兩人換上校園制服，互動自然到工作人員都忍不住直呼：「每一張都像偶像劇劇照！」現場粉紅泡泡多到溢出螢幕。樂樂也終於圓夢，挑戰了自己一直很期待的校園戀愛角色，展現出從青澀童星蛻變為輕熟少女的表演能量。

「樂樂」謝語恩（左）開心能邀請「小樂」吳思賢（右）拍攝MV。（火焰創造提供）

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