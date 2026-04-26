自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《兩個爸爸》溫蒂長大變超美！ 校園親密緊貼男神...粉紅泡泡溢出

「小樂」吳思賢（左）擔任「樂樂」謝語恩（右）《你說我的眼睛比天空更美》MV男主角。（火焰創造提供）「小樂」吳思賢（左）擔任「樂樂」謝語恩（右）《你說我的眼睛比天空更美》MV男主角。（火焰創造提供）〔記者李紹綾／台北報導〕童星出生的「樂樂」謝語恩2013年參與三立《兩個爸爸》，飾演林佑威、楊一展的女兒，角色「唐溫蒂」紮著雙馬尾、笑起來有貓紋，模樣萌翻全台。她現已是亭亭玉立的21歲大學生，近來帶著首張EP華麗回歸，甚至在校園裡大談戀愛，對象還是演藝圈的人氣男神「小樂」吳思賢。

「樂樂」謝語恩首張EP主打歌《你說我的眼睛比天空更美》由金曲製作人阿沁操刀，歌曲講述高中時期彼此曖昧的同學，男生始終沒有勇氣告白，直到多年後重逢，才讓情感再次浮現的動人故事。

「小樂」吳思賢（右）擔任「樂樂」謝語恩（左）《你說我的眼睛比天空更美》MV男主角。（火焰創造提供）「小樂」吳思賢（右）擔任「樂樂」謝語恩（左）《你說我的眼睛比天空更美》MV男主角。（火焰創造提供）

「小樂」吳思賢（右）擔任「樂樂」謝語恩（左）《你說我的眼睛比天空更美》MV男主角。（火焰創造提供）「小樂」吳思賢（右）擔任「樂樂」謝語恩（左）《你說我的眼睛比天空更美》MV男主角。（火焰創造提供）

樂樂此次親自參與填詞，要用甜美歌聲重新向大家自我介紹，MV最大的亮點，莫過於邀請到男神「小樂」吳思賢擔任男主角，這組「小樂+樂樂」的組合簡直是夢幻同框。樂樂自曝國中會考壓力大時，都是靠吳思賢的歌和戲劇紓壓，這次合作簡直是追星成功的最高境界。她感性表示：「如果可以一起完成這支MV，對我來說真的很有意義，也感謝小樂哥哥情義相挺，促成這次的夢幻合作。」

「樂樂」謝語恩（左）合體「小樂」吳思賢拍MV，兩人穿制服甜組「雙樂CP」。（火焰創造提供）「樂樂」謝語恩（左）合體「小樂」吳思賢拍MV，兩人穿制服甜組「雙樂CP」。（火焰創造提供）

「樂樂」謝語恩（左）在《你說我的眼睛比天空更美》與「小樂」吳思賢（右）大談校園戀，甜度破表藏不住。（火焰創造提供）「樂樂」謝語恩（左）在《你說我的眼睛比天空更美》與「小樂」吳思賢（右）大談校園戀，甜度破表藏不住。（火焰創造提供）

為了呈現最純粹的青春感，MV特別回到樂樂的母校致理科技大學取景。兩人換上校園制服，互動自然到工作人員都忍不住直呼：「每一張都像偶像劇劇照！」現場粉紅泡泡多到溢出螢幕。樂樂也終於圓夢，挑戰了自己一直很期待的校園戀愛角色，展現出從青澀童星蛻變為輕熟少女的表演能量。

「樂樂」謝語恩（左）開心能邀請「小樂」吳思賢（右）拍攝MV。（火焰創造提供）「樂樂」謝語恩（左）開心能邀請「小樂」吳思賢（右）拍攝MV。（火焰創造提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中