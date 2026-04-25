出事了！周蕙首攻蛋卡空中自嘲「登陸月球失敗」 自爆聲帶萎縮

周蕙登上月亮造型吊台，雖然唯美，可惜無法環場。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美聲歌手周蕙今（25日）晚在小巨蛋舉辦「2026好想好好愛周蕙台北小巨蛋演唱會」，好歌聲收到粉絲不斷讚嘆，不過在演唱《不想讓你知道》時，硬體卻出狀況，發生小意外，原本她登上月亮造型吊台要環場，無奈彩排時一切順利，正式演出時卻卡住了，讓她一度卡在空中，最後為了表達誠意，她還是以徒步方式走下舞台貼近歌迷。

周蕙演唱會上登上月亮造型吊台，可惜技術出問題，無法環場。（寬宏藝術提供）

原本周蕙還開心說自己要當首位「登陸月球」的女歌手，沒想到升上空中之後，原本設定可以環場的月亮造型吊台卻出現技術性問題，無法照著預定行程環繞全場，甚至升上最靠近3樓的觀眾席，這讓周蕙覺得很懊惱，但還是幽默自嘲：「我登陸月球失敗。」並說自己決定要走下去，徒步環場和歌迷互動，過程中經過VIP看台，還和她新歌《感性生物》的MV女主角陸明君和田中千繪打招呼。

請繼續往下閱讀...

周蕙開唱，陸明君和田中千繪都到場觀看。（寬宏藝術提供）

演唱會尾聲，周蕙念出給全場歌迷的一封信，感動到泣不成聲，直說能夠唱歌給歌迷聽，是自己最大的心願，另外她也提到，自己聲帶正處於萎縮狀態，這次演唱會之後，她會積極去治療，還說不知道會不會是最後一次唱歌給大家聽，最後安可曲則獻上歌迷期待的《約定》，再次讓歌迷聽得陶醉，也和她大合唱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法