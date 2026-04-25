周蕙首登小巨蛋逼死自己 為了一句話反覆練了26年

周蕙今（25日）晚首次攻蛋。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美聲歌手周蕙今（25日）晚首次攻蛋，「2026好想好好愛周蕙台北小巨蛋演唱會」一開場就祭出代表曲《好想好好愛你》，笑稱自己排的歌單很逼人，還說為了一句話，她反覆練習了26年。

周蕙今（25日）晚首次攻蛋。（記者胡舜翔攝）

連續演唱9首歌，周蕙才首次開口說話，她說：「大家好，我是周蕙！」並說：「為了想說這句話，我已經反覆練習26年了！」透露出渴望登上小巨蛋指標場館的心願。今天還有新加坡粉絲「包團」來台看周蕙演唱會，甚至有遠從舊金山來的歌迷，讓周蕙開心又感動。歌迷說等了好久，周蕙說自己也等了好久。

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周蕙今（25日）晚首次攻蛋。（記者胡舜翔攝）

周蕙對歌迷說：「我承諾大家，今天晚上用盡我全身力氣，唱好唱滿，所有歌曲都是我用心安排的。」今晚周蕙也獻唱新歌《感性生物》 ，她特別介紹MV女主角田中千繪和陸明君都到現場，「非常謝謝他們跨刀演出，劇情動人。」

另外周蕙穿上一套水藍禮服時，一直覺得會被自己衣服絆倒，後來她發現衣服沒扣好，先完成演出再找機會調整好。另外她演唱《守約》前也談到。自己出道十年合約就卡了五年，「很多朋友等著我回來，我也真的回來了，就像你們都守約而來。」直說《守約》是自己的內心獨白。

今天周蕙開唱，過去在華研的師兄動力火車，還有昔日同門Ella等都送花祝福，即使現在已在不同公司，彼此情誼仍在。

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