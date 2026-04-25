（專訪）Travis Japan重返夢想地 松田元太曖昧選松倉海斗當室友：別問為什麼

Travis Japan松倉海斗（前排左起）、宮近海斗、松田元太，吉澤閑也（後排左起）、七五三掛龍也、中村海人、川島如惠留接受專訪。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕日本星達拓男團Travis Japan近來人氣扶搖直上，Disney+也看中他們高人氣，推出《Travis Japan 到美國放暑假》實境節目，7名成員日前接受專訪，相當受到粉絲歡迎的「松松CP」再度撒糖，松田元太更指定要松倉海斗當室友，訪問趣味十足。

Travis Japan在2022年10月正式全球出道之前，被公司送去洛杉磯進行培訓半年，還參加《美國達人秀》等節目，是星達拓（原傑尼斯）旗下少數以美國作為發展起點的團體。如今他們藉由《Travis Japan 到美國放暑假》重返洛杉磯，隊長宮近海斗認為，這是一個挑戰的舞台，同時也是有如家鄉的地方。

請繼續往下閱讀...

此次重返美國，7名成員心態大不同，七五三掛龍也坦言，出道前被送到洛杉磯時，人生地不熟，「我完全聽不懂英文，就連去咖啡廳點餐，我都好害怕喔。在出道之後，現在又有機會前往美國，怎麼點餐或者與隊員互動，我反而想去挑戰自己，這大概就是我覺得自己成長的瞬間吧。」

至於哪位成員成長最多？中村海人先是無視松倉海斗的自我推薦，接著認真以英文回答：「我覺得是所有人吧，每個人在英文上都有所進步，當然還有跳舞、唱歌等各種技能，我為我的隊友感到很驕傲。」

Travis Japan川島如惠留（後排右）認為中村海人（後排左）是配合度最高的成員，因為室內派的他竟然也能玩得很開心。（Disney+提供）

此次特別的是，《Travis Japan 到美國放暑假》由擁有旅遊業相關證照的川島如惠留親自規劃行程，被問到誰是配合度最高的成員？川島如惠留想了想，在不劇透的情況下，「讓我非常意外的是中村海人，本來想說他會不會覺得有點不耐煩，畢竟他一直以來都是偏向室內派，但很意外的是，他比其他人都還要樂在其中，在這個方面上，我想他是最配合的成員。」中村海人也補充：「真的很開心啊！」

Travis Japan松倉海斗被選為最不配合的成員，驚訝的張大嘴巴。（Disney+提供）

反之誰最不配合？川島如惠留點名松倉海斗，讓松倉海斗驚訝地說：「ㄟ？說我嗎？」川島如惠留解釋，本來住的旅店安排一人住一間，還想說會不會有幽靈來嚇嚇大家，結果松倉海斗一下子就跑去松田元太的房間，搞亂安排。松田元太也吐嘈松倉海斗：「振作一點好嗎？」

Travis Japan松田元太比出「1」，詢問只能選一位成員當室友嗎？最後選擇松倉海斗。（Disney+提供）

承上題，那麼松田元太想選誰當室友呢？松田元太先是詢問：「只能選一個人嗎？」後來表示那就選擇松倉海斗，「沒有原因，我不知道為什麼，但他是我最好的朋友。」至於松倉海斗則稱能夠跟七五三掛龍也聊到天亮，因為當初一起住在洛杉磯時，就常常聊到太陽升起。其實之前松田元太、松倉海斗、七五三掛龍也就是室友，感情特別要好，記者向3人問及此事，松田元太忍不住先告狀，用英文指著松倉海斗說：「他真的太吵了！」

Travis Japan松倉海斗選擇與七五三掛龍也一起聊到天亮，七五三掛龍也瞬間露出甜美笑容。（Disney+提供）

Travis Japan松田元太（前排右）吐嘈松倉海斗（前排左）很吵。（Disney+提供）

最後，被問到如果有第二季會想去到哪邊旅行呢？吉澤閑也想再去一次洛杉磯，「那是最能讓我們安心的第二個故鄉，希望我們7個人能趕快再去。」《Travis Japan 到美國放暑假》將在5月1日於Disney+上線，首播一次推出3集，之後每週五更新，並於6月19日 播出最終回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法