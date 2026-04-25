袁惟仁愛女男友拿捧花大家搶 變主角好緊張

搶票會活動，邀請創作歌手HowZ。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2026 hito流行音樂獎頒獎典禮」，5月23日將在台北小巨蛋登場，由於典禮星光雲集，入場門票也更搶手，今（25日）電台先在台北東區瑠公公園進行搶票會活動，邀請創作歌手HowZ以及入圍hito流行音樂獎「最受歡迎組合」獎項的男團F.F.O擔任「撒票男神」，現場氣氛熱鬧，HowZ還拿出捧花讓歌迷抽，直呼好緊張。

HowZ（左3）捧花讓粉絲抽票。（記者胡舜翔攝）

HowZ是已故歌手袁惟仁愛女的男友，他近期推出最新專輯《The Bloomin Prince 花花公子》，今天他在活動現場獻唱《Real nice》，以及《大說謊家》，搶票會主持人「ciao俏DJ」偉苓提到，HowZ不只唱歌，還要化身「花花關主」，HowZ手拿捧花讓歌迷抽選，幸運歌迷可以抽到B1特區門票，HowZ談到，只有在婚禮上看到新娘在抽捧花，今天主角變成自己，原來在這麼多人面前抽捧花是這種奇妙的心情，甚至還有點小緊張，但很開心可以跟歌迷分享這份「一票難求」的禮物！

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HowZ覺得自己像菊科植物。（記者胡舜翔攝）

HowZ被問到，如果用一種花形容自己，會是什麼花？他表示，覺得自己像菊科植物，無論是雛菊、波斯菊等，菊花不畏冷，到了什麼環境都能生存的很好，生命力旺盛，那君子傲骨般不隨波逐流的姿態，是他生活的樣貌。

F.F.O、HowZ（右4）擔任「撒票男神」。（記者胡舜翔攝）

《原子少年2》冠軍團F.F.O，在搶票會上帶來《腦袋漂流記》、《大丈夫》等熱門歌曲，搶票會特別陳列了主要贊助TOYOTA所提供的「TOYOTA YARiS CROSS」車款，門票就藏在車子裡，讓F.F.O跟幸運歌迷一起來尋寶找票。

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