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娛樂 最新消息

《我的意外父母》、《再一次心跳》台茂首映 現場眾星雲集

《我的意外父母》、《再一次心跳》首映，兩片演員、導演都出席活動。（記者謝武雄攝）《我的意外父母》、《再一次心跳》首映，兩片演員、導演都出席活動。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園知名建商大和建設已經連續六年投入公益微電影拍攝；每屆「大和獎微電影徵選」結束後，會邀請導演拍攝並全額贊助，第六屆選出《我的意外父母》及《再一次心跳》今在台茂美麗新影城舉行首映，兩劇演員簡嫚書、陳文山、許莉廷、楊潔玫、梁舒涵都出席首映，也成為現場焦點。

《再一次心跳》首映，由金鐘新人許莉廷（左二）擔任女主角。（記者謝武雄攝）《再一次心跳》首映，由金鐘新人許莉廷（左二）擔任女主角。（記者謝武雄攝）

其中《再一次心跳》由金鐘影后柯淑勤攜手金鐘新人許莉廷主演，講述面對家人癌症末期，細膩描繪在無能為力的時刻中，情感的拉扯、理解與放下，並延伸至器官捐贈的意義。

《我的意外父母》首映，金鐘女配角簡嫚書（右二）、資深演員陳文山（左一）、金鐘女配角楊潔玫（左三）等都出席。（記者謝武雄攝）《我的意外父母》首映，金鐘女配角簡嫚書（右二）、資深演員陳文山（左一）、金鐘女配角楊潔玫（左三）等都出席。（記者謝武雄攝）

《我的意外父母》則由金鐘女配角簡嫚書、資深演員陳文山、金鐘女配角楊潔玫共同演出，刻畫一名身兼警察與照護者角色的女性，父親飽受中風、失智磨難，母親又是智能障礙，女主角在長照壓力與家庭情感之間的承擔與抉擇。

《我的意外父母》、《再一次心跳》首映，兩片演員、導演都出席活動。（記者謝武雄攝）《我的意外父母》、《再一次心跳》首映，兩片演員、導演都出席活動。（記者謝武雄攝）

副市長王明鉅也於首映會前往致意，他說，《我的意外父母》、《再一次心跳》微電影，講述的是醫療、長照、癌末、失智等題材，非常的寫實，也反映社會中碰到問題，值得觀看。

大和建設董事長何溪明指出，《我的意外父母》、《再一次心跳》都是由大和獎微電影徵選」獲獎的新銳導演與優秀團隊共同參與製作，劇本取材自本土真實故事，期盼透過影像呈現身邊《愛的故事》，傳遞正向力量，也為新銳導演與演員提供展現才華舞台，讓更多人看見台灣影像創作的溫度。

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