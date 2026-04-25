IU外公驚傳過世！僅這2藝人義氣現身葬禮

IU的外公日前辭世。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星IU近期在節目上透露，有兩位圈內朋友來參加外公的葬禮上，讓她們一家都十分感激。

劉秀彬、李妍參加IU外公喪禮都送上巧克力，十分貼心。（翻攝自YouTube）

IU最近為宣傳新劇《21世紀大君夫人》上遍各大節目宣傳，其中包括《我獨自生活》的錄製，並與同劇的劉秀彬、李妍一起聚餐。聚餐到一半，IU突然對兩人表達感謝，原來是IU的外公前陣子過世，劉秀彬、李妍出席了葬禮致哀，讓IU的父母也非常感激。

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IU坦言，父母都十分感謝李妍、劉秀彬。（翻攝自YouTube）

IU透露，朋友之中只有李妍、劉秀彬來參加外公的喪禮。（翻攝自YouTube）

IU表示：「我的朋友當中，幾乎…你們兩個是唯二有來的，謝謝你們義不容辭的出席，我也有點感動。」IU透露，兩人還貼心帶了巧克力來，用夾鏈袋包裝起來，恰好讓很疲憊的家屬們能夠增加能量，「這件事情成為我很大的力量。」IU父母也大讚劉秀彬本人非常帥，讓劉秀彬笑開懷。最後這一餐，劉秀彬也沒讓妹妹花錢，也沒在AA，直接掏出信用卡請客，十分疼愛妹妹。

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