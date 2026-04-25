《逐玉》也救不了！華誼兄弟虧損358億台幣 股價10年蒸發99％

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國老字號影視公司華誼兄弟驚傳財務危機，因長年虧損與沉重債務壓力，已遭債權人向法院申請破產重整，並正式進入預重整程序。據悉，公司資金鏈緊繃，甚至連約1400萬元新台幣的廣告費用都無力支付，成為壓垮財務的導火線。消息曝光後，「華誼兄弟被申請破產重整」火速登上微博熱搜，也重挫市場信心，24日開盤股價一度大跌超過6%。

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》先婚後愛。（愛奇藝國際站提供）

儘管今年靠著夯劇《逐玉》爆紅帶來話題與收益，但對整體財務而言仍是杯水車薪。根據最新數據，截至2024年底，華誼兄弟累計虧損已突破81億元人民幣（約358億元新台幣），淨資產僅剩2.63億元人民幣（約11.6億元新台幣），資產負債率高達87.7%，財務結構岌岌可危。

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回顧過往，華誼兄弟由王中軍、王中磊創立，全盛時期旗下擁有劉德華、周迅、黃曉明等一線巨星，是華語影視產業龍頭。不過自2015年前後，公司積極擴張，跨足IP授權、網路與遊戲領域，並進行高溢價併購及業績對賭，試圖快速壯大版圖，卻因內容產出未能支撐高成本，加上稅務與合約爭議，導致商譽受損，藝人與合作資源逐漸流失。

華誼兄弟CEO王中磊。（翻攝自搜狐）

股價表現同樣慘烈，華誼兄弟在2015年一度衝上新台幣147元高點，如今僅剩約9.07元，市值蒸發超過99%。業界普遍認為，此次危機凸顯影視產業在擴張過程中忽視內容品質與現金流控管的風險，也為市場投下一記震撼彈。

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