發揚台灣本土故事！角頭班底找「國際大咖」坐鎮 符仔仙拍成電影

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《角頭》系列創造億萬票房，該團隊打造全新台灣本土恐怖驚悚電影《符仔仙・破命》，竟找來國際知名攝影師、前金馬執委會主席李屏賓擔任監製，給予全力支持。

《符仔仙・破命》找來喜翔、謝欣穎、邱以太領銜主演，《角頭》系列導演姚宏易同時身兼導演、編劇、攝影，擁有13座金馬獎的杜篤之與4座金馬獎的湯湘竹聲音設計，該片更找來李屏賓擔任監製。

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《符仔仙・破命》出品人張威縯（左起）、王碩瀚、監製李屏賓、蔡南筠、謝欣穎、喜翔、導演姚宏易、邱以太、何思靜、林志謙。（曼尼娛樂提供）

出品人張威縯坦言，跟導演姚宏易合作多次，非常信任，笑說：「這是我拍電影最輕鬆的一部，我只有殺青前割稻尾去看一下！我沒有讓他擔心要花多少錢，當然有跟製片講要控制一下！」並透露已經看過一些拍攝畫面，狂讚：「這是我們拍攝最漂亮的恐怖驚悚片，拍完當下非常有信心，我覺得明年非常有機會，搞不好是我拍過的電影最有機會得獎的一部。」

導演姚宏易表示，很開心李屏賓點頭擔任監製，直呼：「賓哥就是我的精神導師，我知道他很忙，還是找他當監製，希望賓哥給我精神鼓勵。」

李屏賓坦言早在姚宏易當兵前就認識了，認識很久，「我們在侯導那裡工作，當他在導演工作學了很透徹的時候，我就問他要不要學攝影，所以我算他的攝影帶路人吧，我帶他去很多地方在我旁邊工作，主要都是他自己學習會的。他隔了很多年才拍了這部片，他請我來當監製，我是全力支持、全力支援，我不打擾，偷偷探聽就行了！」

李屏賓擔任監製助陣《符仔仙・破命》。（曼尼娛樂提供）

導演姚宏易也很開心與喜翔、謝欣穎再度合作，彼此都是侯孝賢導演的班底，合作起來有相當好的默契，直呼這次一人分飾兩角的謝欣穎，將讓大家看見她的不同可能性。同時他特別誇讚現場的五位新生代演員令人驚豔，特別是邱以太熟記片中大量的符咒、法術的術語與動作演出，「一定要期待他們年輕演員的演出！」

《符仔仙・破命》是姚宏易身兼導演、編劇、攝影的最新作品，跟隨侯孝賢導演學習20多年的他從《好男好女》拍攝團隊擔任助理入行，首部長片《愛麗絲的鏡子》驚豔影壇，以紀錄片《金城小子》榮獲金馬獎最佳紀錄片，以《刻在你心底的名字》、《地球最後的夜晚》兩度榮膺金馬獎最佳攝影的殊榮。他從《角頭2：王者再起》加入《角頭》團隊，擔任導演之一的《角頭－大橋頭》、《角頭－鬥陣欸》分別創下全台2.2億、1.8億的票房佳績，為近年來商業及藝術電影掌握俱佳的台灣導演之一。

這次他為了創作本片，走訪金門、澎湖、雲林、台南等地進行田野調查，從台灣日常可見的民俗文化出發，以台灣常見的符咒與符法師為核心，發展出一個關於「時間」與「愛」的故事，在民俗與情感之間游走，既挖掘人性的恐懼，也回到「以善為本」的思考。姚宏易期望透過這樣的在地題材，讓台灣故事被更多人看見。

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