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娛樂 最新消息

《浪姐7》爆暗盤？范瑋琪組「頻放砲」全員晉級 李心潔為陶昕然哭爆

〔娛樂頻道／綜合報導〕《甄嬛傳》「安陵容」陶昕然參加明星女團競演真人秀節目《乘風2026》（浪姐7），她在昨（24日）賽制拿到全場第二的高分，最後卻被淘汰，讓全網血壓飆升，紛紛質疑：「這賽制是在保送誰？」

范瑋琪（右）參加《乘風2026》引起爭議。（翻攝自微博）范瑋琪（右）參加《乘風2026》引起爭議。（翻攝自微博）

二公結果揭曉，由李心潔領軍的古風舞台《冷夜》明明拿下了 868 分的全場第二高分，結果因為賽制規定「只有第一名全員安全」，導致實力派的陶昕然因個人喜愛度末位，竟然在勝出組中慘遭淘汰。這波「贏球卻要領便當」的操作，讓網友狠酸：「這邏輯我服了！」

相較於高分組的悲情，由范瑋琪、孫怡、葉一茜、江語晨組成的《親親》組則成了輿論箭靶。該組舞台被網友毒舌批評是「災難級別」，不僅「各跳各的」、「一直在放砲」，更有觀眾直接點名：「范瑋琪划水忘動作。」最終該組僅拿805分墊底，結果竟然全體晉級，強烈反差讓網友開砲：「805分的全員晉級，這賽制到底在保護誰」、「這是練兩週的舞台」。

面對這種不公賽制，隊長李心潔在現場哭爆，陶昕然卻表現得雲淡風輕。她對著鏡頭向女兒感性告白：「媽媽想成為你的榜樣，去挑戰自己的不敢與不擅長，現在可以回家抱你睡覺了。」*事後有粉絲在社群平台氣到敲碗，要她開直播手撕節目組洩憤，沒想到陶昕然本人親自翻牌，傲氣回覆：「才不，我那麼驕傲。」

范瑋琪也發文：「謝謝我有這麼棒的親親團，我用上了超過百分之百的心力，沒有你們我也沒辦法站在這舞台上獻出我的第一次唱跳。范范還是會在舞台上繼續努力加油，在乘風破浪後看到更燦爛的陽光。愛你們大家！」

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