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娛樂 電影

《角頭》喜翔「強佔女體」奪舍換魂！邱以太首對戲：我被嚇到腿軟

〔記者廖俐惠／台北報導〕由IP億萬票房電影《角頭》團隊打造全新台灣本土恐怖驚悚電影《符仔仙・破命》，全片以心理驚悚為基調，從台灣日常可見的民俗文化出發，以台灣常見的符咒與符法師為核心，將民間信仰的「符咒」與「奪舍換魂」搬上大銀幕，正式啟動「符仔仙」電影宇宙的序幕。喜翔在片中化身道壇符法師，竟然強佔女體、奪舍還魂，劇情超驚悚；邱以太則坦言被喜翔氣場嚇到腿軟，合作之後才改觀。

喜翔在《符仔仙・破命》延續生命「強佔女體」奪舍換魂。（曼尼娛樂提供）喜翔在《符仔仙・破命》延續生命「強佔女體」奪舍換魂。（曼尼娛樂提供）

《符仔仙・破命》昨天（24日）舉辦殺青慶功宴，出品人張威縯、監製李屏賓、導演姚宏易率主演陣容喜翔、謝欣穎、邱以太、何思靜、王碩瀚、林志謙、蔡南筠合體亮相。專精於用「符」的能手，被稱為「符仔仙」，電影《符仔仙・破命》故事圍繞由喜翔飾演的道壇符法師劉師仔，與邱以太飾演的徒弟大有身上。片中劉師仔收留孤兒大有，扶養長大後收為徒弟，師徒修行十多年，情同父子，亦師亦友。邱以太拍攝前一聽到是喜翔演出就非常期待，拍攝現場也受到很多照顧，「現場喜哥會有自己的氣場，剛開始被嚇到有點腳軟！他下戲會很熱情聊天，也很照顧我！」

《符仔仙・破命》喜翔（左）狂讚邱以太是很認真的演員。（曼尼娛樂提供）《符仔仙・破命》喜翔（左）狂讚邱以太是很認真的演員。（曼尼娛樂提供）

喜翔狂讚對方是很認真的演員，「很像跟孫子在演戲！」片中有大量的符咒、法術，劇組拍攝前安排兩人去澎湖田野調查，並跟當地師父學習文化、各種符咒及法術儀式，現場更有道長坐鎮指導，每一個手勢及動作都相當考究。喜翔認為法鞭很難，「連現場的師父都說不容易，戲用的法鞭太長，導演希望可以甩出聲，但真的太難甩，都想自己配音『ㄆㄧㄚ』！」邱以太則是直呼最難的是背下全部的咒語，苦練將近2個月，「我台語不好，又要用全台語方式背下來、唸出來，還要符合當下的情境，甚至是融入在角色之中，好像這輩子講了很多遍已經很熟悉。」他更謹記師父交代的注意事項，「每次練符都要把學法的牌子立起來，因為我很怕觸碰禁忌，也要定期換桶子裡的米。」

《符仔仙・破命》王碩瀚（左起）、蔡南筠、謝欣穎、喜翔、邱以太、何思靜、林志謙。（曼尼娛樂提供）《符仔仙・破命》王碩瀚（左起）、蔡南筠、謝欣穎、喜翔、邱以太、何思靜、林志謙。（曼尼娛樂提供）

現場邱以太頂著全白頭髮帥氣現身，搶先曝光他在《符仔仙・破命》片中的髮色。他坦言：「不只頭髮要漂白，連眉毛、睫毛也要漂白，這是比較特別的經驗，連造型設計曼姐（鄧莉琪）都很緊張，因為睫毛染到太根部會弄到眼睛。」他每次長出來一點就要去補，前後染了7、8次，不過最辛苦的是每次上戲前都要再靠特化再噴白一次，每天上戲前梳化時間平均2小時，如果還要膚色更多的話，最久是3個多小時，吃足苦頭。他的家人也有看過他的造型，現在已經看習慣了，他笑說：「可能我黑髮回去才會嚇到。」

邱以太頂著全白頭髮帥氣現身《符仔仙・破命》殺青宴。（曼尼娛樂提供）邱以太頂著全白頭髮帥氣現身《符仔仙・破命》殺青宴。（曼尼娛樂提供）

電影《符仔仙・破命》最大看點是「奪舍換魂」的神秘面紗，將自我靈魂遷移到另一個已死亡的屍體中，以延續生命繼續修行。謝欣穎一人分飾兩角，同時是為情所困導致流落街頭的珊珊，另一個角色則是被奪舍換魂的「徐福」，而奪取她肉體軀殼的人竟是喜翔飾演的劉師仔。謝欣穎剛出道時演出導演姚宏易執導的《愛麗絲的鏡子》一舉獲得金馬獎最佳女配角，相隔20年再度合作默契依舊，這次兩個角色有極端反差，走路、肢體動作、散發出來的氣質、說話方式完全不同，挑戰極大。

她坦言：「當初接演就覺得很有趣，這是我從以前到現在都沒有嘗試過的角色，那時很興奮也很期待，但是當讀本那一刻就覺得糟糕了，挫咧等！這次我要演一個女性的肉體有男性的靈魂，我覺得要揣摩男性的想法、心理、說話、動作有點擔心。」為此她特別回家跟爸爸借了一套睡衣穿上，仔細感受男生的坐姿、行動。

《符仔仙・破命》何思靜（左起）、邱以太、蔡南筠。（曼尼娛樂提供）《符仔仙・破命》何思靜（左起）、邱以太、蔡南筠。（曼尼娛樂提供）

導演姚宏易表示：「當初這個角色就是找她，我對她很有信心，之後才知道她蠻擔心的。」喜翔誇讚她是很用功的演員，「她做了很多功課了，很辛苦！」她坦言片中有很多台詞參雜一些古台語、漢文，非常感謝喜翔給了很多幫助，「他除了自己角色的台詞，把整本台語台詞錄下來，讓我回家讀。」

「破命」是電影《符仔仙・破命》的核心主題，邱以太在片中依照習俗學習術法翻碗立誓，終生守「孤」命，硬要打破詛咒與宿命，將賭上靈魂逆天破命。首度進軍大銀幕的潛力新星蔡南筠在片中飾演庭庭，與謝欣穎飾演的珊珊是姊妹，她坦言：「非常緊張也非常榮幸！庭庭跟我的外型、個性很不相同，需要花時間準備角色。」她在片中飾演賭場荷官被謝欣穎狂讚「發牌手勢很到位」，她坦言：「荷官這個工作是非常大的挑戰，我平常在家玩牌都會輸，很不拿手，我在學這個牌、認牌、拼排，非常謝謝在家爸爸陪我練習。」被問到牌技有沒有進步，她笑說：「我現在看牌比較快了，但不一定會贏。」

邱以太「頭髮、眉毛、睫毛全漂白」，在《符仔仙・破命》化身最帥符仔仙。（曼尼娛樂提供）邱以太「頭髮、眉毛、睫毛全漂白」，在《符仔仙・破命》化身最帥符仔仙。（曼尼娛樂提供）

在《華燈初上》亮眼表現的何思靜在《符仔仙・破命》飾演為情輕生的秀琴，為了完成母親希望她「嫁好尪」的執著心願，與邱以太有不少感情交手戲。導演姚宏易將她打造成「最美女鬼」，笑說：「她是本片唯一的鬼，當初打造這個女鬼就要做一個漂亮的鬼，恐不恐怖再說，至少要做個漂亮的鬼。」她在整部戲都是穿同一套衣服，一套有點破碎的新娘頭紗，每天都要重新套頭紗、面紗、婚紗，光是梳化就要花兩個小時以上，時常跟邱以太比賽誰梳化最久，吃足苦頭，苦笑：「剛剛我遇到飾演爸爸的夏靖庭，他說『終於看到妳長怎麼樣』，其實爸爸之前完全認不出我是誰。」

《符仔仙・破命》也有許多精彩的動作戲，因BL劇走紅的王碩瀚跳脫斯文花美男形象，這次在《符仔仙・破命》演出在地勢力漁會會長二代俊傑，搖身一變成為耍壞小霸王，他笑說：「我在片中是個小霸王，我有一個小幫派，跟花枝時常想一些鬼點子去打架、鬧事，偶然看到以太飾演的大有擁有神力，就找他弄一些符咒來害人。」《當男人戀愛時》表現亮眼的林志謙片中在俊傑底下「搞事」的小弟花枝，笑說：「我們像是『搗蛋雙傻』，他有一些鬼點子，通常不敢做的都會叫我去做，是苦差事擔當。」

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