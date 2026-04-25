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娛樂 電視

潘若迪曝驚人身體年齡！傳授保養5祕訣 揭家族長壽史：都過百歲

〔記者林欣穎／台北報導〕潘若迪今（25）日出席熟齡媒體《50+》舉辦的「熱血青春《50+》全台最大運動同學會」活動，現場引領約500人熱力開跳運動操。而潘若迪的爸爸上個月於睡夢中安詳辭世，潘若迪有感而發，提到自己每個禮拜都會留一、兩天的時間陪伴家人，珍惜相處時光、對自己好一點最重要。

潘若迪出席「熱血青春《50+》全台最大運動同學會」活動。（記者王文麟攝）潘若迪出席「熱血青春《50+》全台最大運動同學會」活動。（記者王文麟攝）

潘若迪的爸爸享嵩壽100歲，已經舉辦家祭低調辦妥，「爸爸為人低調，他之前說『我這個歲數朋友都走了，不用麻煩人家』。」對於父親的離世，潘若迪曾深陷悲痛中，如今已經調適過來。

潘若迪出席「熱血青春《50+》全台最大運動同學會」活動。（記者王文麟攝）潘若迪出席「熱血青春《50+》全台最大運動同學會」活動。（記者王文麟攝）

潘若迪家中長輩幾乎都很長壽，爺爺奶奶都活到百歲才離世，被問到養生秘訣，他幽默笑回：「長壽的秘訣是不要停止呼吸。」現年62歲的他生活作息正常，平常除了帶課、會做一個小時半的重訓，不抽菸喝酒，從小到大早餐都習慣吃「燒餅、豆漿加蛋和包子」，目前健檢都沒有紅字，醫生也說他身體比同年齡層的健康，「上次去測身體年齡好像只有38歲左右，人生5個醫生最重要：『陽光、睡眠、飲食、運動、自律』。」而下個月適逢母親節，愛家的潘若迪哪怕工作繁忙，也是早早預訂好餐廳，會跟老婆小孩以及岳父岳母吃飯聚餐。

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