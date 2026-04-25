20年集大成！國民姐夫親開直播催票 AKIRA獻唱放浪兄弟神曲

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天團EXILE放浪兄弟的成員AKIRA為迎接出道20週年，不光推出個人首張數位EP，8月8日父親節還將在台北CLAPPER STUDIO舉辦個人演唱會，除了召集一路走來的重要夥伴共同演出，也提前預告「會演唱一些對我而言屬於青春回憶的EXILE歌曲」。昨天台北場售票，國民姐夫也親自開直播，回應網友留言，更邀請大家一起來玩。

AKIRA昨天開直播為演唱會宣傳。（翻攝自IG）

2006年6月6日加入EXILE、迎來第20個年頭的AKIRA，選在同一天推出首張數位EP《URBAN SAVAGE》，並於7月展開個人首次巡迴演唱會《EXILE AKIRA 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR “URBAN SAVAGE”》。

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EXILE AKIRA。（LDH 愛夢悅提供）

談到巡演內容，他表示除了帶來個人原創作品，也會加入EXILE歷年歌曲，透過歌唱與舞蹈重新詮釋，希望長年支持EXILE的台灣粉絲，以及一路支持他的觀眾，都能在同一場演出中感受到「過去」與「未來」。

首度以個人名義來台開唱，AKIRA說：「這次將在台北舉辦首次個人演唱會，我想這會是一場集結了這20年來一路相伴的重要夥伴，以及我一路走來所感受到的音樂與娛樂元素所打造的原創演出。」他也再次提到，會透過自己的方式重新詮釋EXILE作品，並喊話：「我會努力打造一場充滿熱度的演出，也請台灣的大家一定要來現場參與！」

AKIRA台北演唱會主視覺。（LDH 愛夢悅提供）

台北場將由EXILE MAKIDAI、P-CHO（DOBERMAN INFINITY）以及THE JET BOY BANGERZ等人參與演出。《EXILE AKIRA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR “URBAN SAVAGE”》將於8月8日於台北CLAPPER STUDIO舉行，票價為新台幣2680元（全座席）與身障席1340元，門票已於ibon售票系統開賣，更多詳情請鎖定官方社群專頁。

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