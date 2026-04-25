台灣第一美人蕭薔《浪姐7》霸氣喊「上古神燈沒在怕」 57歲驚人狀態曝光

〔娛樂頻道／台北報導〕「台灣第一美人」蕭薔近期登上中國綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》），不僅以57歲凍齡外貌掀起話題，更憑高EQ發言與舞台實力雙重出擊，成為節目焦點人物。在最新第二次公演中，她與安崎、莊法、溫崢嶸等人組隊，挑戰蔡依林的動感舞曲《戀我癖 EGO-EGO-HOLIC》，挑戰Rap橋段，一句「上古神燈真的沒在怕」氣場全開，霸氣十足。

蕭薔在節目唱rap很霸氣。（翻攝自微博）

蕭薔在舞台上身穿深色合身表演服搭配長靴，大秀緊實曲線，火辣唱跳展現女王氣場。演出結束後，她也感性表示很享受舞台，「因為有大家的支持」，並幽默提到想念台北家中盛開的朱鼎紅，卻笑說現場觀眾的笑容「比花還美」，最後更高喊拉票，炒熱全場氣氛。

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蕭薔（右）在節目中表現亮眼。（翻攝自微博）

另外，她成熟通透的人生觀圈粉無數，被網友封為「人間清醒」代表。節目中一段宿舍談心橋段引發熱議，當姐姐們聊到自我懷疑時，蕭薔一句：「吃飽太閒了，否定自己幹嘛？」霸氣回應瞬間爆紅。

蕭薔（右）在節目中當仁不讓。（翻攝自微博）

蕭薔表現亮眼。（翻攝自微博）

她直言人一生最重要的不是討好他人，而是學會與自己和平共處，認為怎麼對待自己，人生最終就會如何回應你。這番話讓不少觀眾直呼「活得太通透」，更有人感嘆：「心態才是真正的保養品。」

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