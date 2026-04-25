自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣第一美人蕭薔《浪姐7》霸氣喊「上古神燈沒在怕」 57歲驚人狀態曝光

〔娛樂頻道／台北報導〕「台灣第一美人」蕭薔近期登上中國綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》），不僅以57歲凍齡外貌掀起話題，更憑高EQ發言與舞台實力雙重出擊，成為節目焦點人物。在最新第二次公演中，她與安崎、莊法、溫崢嶸等人組隊，挑戰蔡依林的動感舞曲《戀我癖 EGO-EGO-HOLIC》，挑戰Rap橋段，一句「上古神燈真的沒在怕」氣場全開，霸氣十足。

蕭薔在節目唱rap很霸氣。（翻攝自微博）蕭薔在節目唱rap很霸氣。（翻攝自微博）

蕭薔在舞台上身穿深色合身表演服搭配長靴，大秀緊實曲線，火辣唱跳展現女王氣場。演出結束後，她也感性表示很享受舞台，「因為有大家的支持」，並幽默提到想念台北家中盛開的朱鼎紅，卻笑說現場觀眾的笑容「比花還美」，最後更高喊拉票，炒熱全場氣氛。

蕭薔（右）在節目中表現亮眼。（翻攝自微博）蕭薔（右）在節目中表現亮眼。（翻攝自微博）

另外，她成熟通透的人生觀圈粉無數，被網友封為「人間清醒」代表。節目中一段宿舍談心橋段引發熱議，當姐姐們聊到自我懷疑時，蕭薔一句：「吃飽太閒了，否定自己幹嘛？」霸氣回應瞬間爆紅。

蕭薔（右）在節目中當仁不讓。（翻攝自微博）蕭薔（右）在節目中當仁不讓。（翻攝自微博）

蕭薔表現亮眼。（翻攝自微博）蕭薔表現亮眼。（翻攝自微博）

她直言人一生最重要的不是討好他人，而是學會與自己和平共處，認為怎麼對待自己，人生最終就會如何回應你。這番話讓不少觀眾直呼「活得太通透」，更有人感嘆：「心態才是真正的保養品。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中