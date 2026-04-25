《玩很大》女星廝殺爆火藥味！KID狂吃險吐：演藝圈不好混

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲領軍主持《綜藝玩很大》本週前往宜蘭，展開備受矚目的「前後輩合作賽」。節目組特別警告新生代偶像們，千萬別對前輩說出禁語：「我小時候都看你的...」，以免前輩們當場臉僵掉。

KID放話演藝圈真的不是那麼好混的。（綜藝玩很大提供）

本集賽制攸關今晚的住宿命運，主打「好前輩帶你睡好房，爛前輩睡路旁」的天堂與地獄對決。這次陣容將前輩與後輩組成四隊廝殺：黃隊由KID帶領女團成員蝶香；黑隊由「阿BEN」白吉勝帶著聖恩；藍隊是七朵花出身的賴薇如搭配AcQUA源少年的「貢丸」李秉諭；粉紅隊則是「丫頭」詹子晴帶著偶像男團成員李定。

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為了獲勝，前輩們紛紛拋下偶包，戰況空前激烈。勝負慾極強的KID為了力拚逆轉，在比賽中更霸氣放話：「贏不要多，贏在最重要的一局！」 他在食物關卡中猛力進食，吃到滿臉食物、模樣狼狽甚至險些想吐，讓一旁的丫頭忍不住大喊「好噁心哦」。

不過KID對隊友蝶香的表現給予高度肯定，難得開口大讚「妳超強」，讓蝶香感動吐露心聲：「我真的很努力」。另一方面，黑隊的白吉勝在面對要將球用棒子擊入憲哥背後竹簍的關卡時，展現出神準功力，一球就精準入袋。

丫頭進攻時戰力滿點 抱住蝶香頭部。（綜藝玩很大提供）

女星們的對決更是充滿火藥味。丫頭與蝶香在蒙眼關卡中捉對廝殺，因為兩人被矇眼分不清楚方向，丫頭進攻時戰力滿點，直接抱住蝶香的頭，讓蝶香當場驚嚇到不知所措。

而在另一場戰役中，藍隊的賴薇如闖關時眼冒怒火、展現強大戰鬥力，卻敵不過丫頭運氣爆棚拿到一手好牌。不過，最終慘遭敗北的賴薇如仍展現前輩風度，大方在臉上露出微笑。

面對前輩們的下馬威，後輩也完全不甘示弱硬起來。2005年出生的藍隊成員「貢丸」，在比賽中就展現初生之犢不畏虎的氣勢，率領隊伍率先通關。

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