宋慧喬微醺畫面曝光！貼臉撒嬌全被拍 網：離婚後更幸福

宋慧喬微醺模樣相當可愛。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名演員宋慧喬近日因一段海外活動花絮再度成為話題焦點。一向以優雅形象著稱的她，這回被時尚雜誌《CAKE magazine》捕捉到帶點微醺的自然模樣，與過往端莊氣質形成反差，引發網友熱烈討論。

影片中，宋慧喬身穿一襲裸色貼身連身洋裝，服裝在胸線與腰部採用透視設計，搭配細緻剪裁與蝴蝶結元素，展現簡約卻吸睛的時尚風格。短髮造型更襯托出她俐落又柔美的氣質，整體造型在優雅與個性之間取得平衡。

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除了造型亮眼，她在現場的互動也成為關注焦點。畫面中可見宋慧喬與工作人員親切互動，不時露出笑容，甚至自然地貼臉打招呼、輕鬆撒嬌，展現不同於螢光幕前的親和一面。微醺狀態下的她更顯隨性放鬆，讓整體氛圍多了幾分可愛與真實感。

《CAKE magazine》也以輕鬆語氣形容這段畫面，「就算沒有華麗珠寶點綴，光是她的臉本身就已經在發光，再加上一點微醺般的氛圍，整體可愛指數瞬間飆升」，更表示:「今天又再次被她迷倒了」，也有網友在底下留言「離婚後看起來更自在更幸福」。

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