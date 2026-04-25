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娛樂 音樂

前男團「忙內」20歲了！須弘道讀美國名校 特返台獻生日驚喜

〔記者陳慧玲／台北報導〕須弘道曾是男團AcQUA源少年中年紀最小的「忙內」，在離開該團後，現在他推出個人首支流行搖滾單曲《小點點》，今（25日）是他20歲生日，也向粉絲獻上驚喜禮物。

須弘道滿20歲了，特別在生日當天推出新歌MV。（粹譜藝人經紀提供）須弘道滿20歲了，特別在生日當天推出新歌MV。（粹譜藝人經紀提供）

目前須弘道在美國名校，加州大學洛杉磯分校（UCLA）讀娛樂商業管理相關科系，但為了新單曲《小點點》，他特別抽出時間返台進行錄音與MV拍攝，整支MV一整天上山下海，從基隆外木山海邊一路拍到陽明山黑森林，包含攀爬與奔跑等場景，還好他平時就有跑步與爬山習慣，近期也報名馬拉松訓練，因此拍攝時毫不費力，甚至因跑太快讓攝影師笑稱「完全跟不上」，而新歌《小點點》MV也將在今天他20歲生日晚上6點於官方YouTube頻道正式上線，希望自己的「成年禮物」充滿意義。

須弘道就讀美國名校，特別返台錄音和拍MV。（粹譜藝人經紀提供）須弘道就讀美國名校，特別返台錄音和拍MV。（粹譜藝人經紀提供）

《小點點》由須弘道親自完成詞曲創作與製作，以「小點點，連成線，於是拓荒了新畫面」為核心概念，打開屬於他的創作世界。須弘道表示：「我希望透過這首歌曲傳達出正向活力的感覺，平時日常生活中那些細微的美好、多留心身邊的小點點細節，默默完成的小創作，甚至默默的支持，都是讓生活變得豐富的原因。」

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