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娛樂 電視

女星長「罕見腫瘤」 阿樂曝遭多位專家預言：恐遇死劫

〔記者林欣穎／台北報導〕黃豪平、熊熊主持《戀愛熊天秤》，最新一集邀請命理老師伊森替主持人解析2026年整體運勢，來賓阿樂則分享自己被算出明年會遇「死劫」。

阿樂透露，命理師算她明、後年恐遇死劫。（戀愛熊天秤提供）阿樂透露，命理師算她明、後年恐遇死劫。（戀愛熊天秤提供）

阿樂過去曾找多位老師看流年，都說她31、32歲會遇到「死劫」，時間點就是明年，讓她相當緊張，命理師伊森解釋這在八字中稱為「應客死傷」，代表判斷力和反應比較差，開車等需要專注的事要特別小心，並提醒婦科、心血管及腦部健康需多留意。

沒想到阿樂立刻眼睛瞪大，透露自己最近才剛看完神經內科，因為會莫名覺得在地震，而且子宮肌瘤疑似復發，還被診斷出，長了罕見的「臍尿管腫瘤」，阿樂說：「醫生在我面前查資料給我看，說大多都會變成惡性，我就傻眼，突然覺得我人生好像也就這樣。」

黃豪平（左二）被斷言今年有結婚運；左起為艾莉絲、黃豪平、熊熊、阿樂、命理師伊森。（戀愛熊天秤提供）黃豪平（左二）被斷言今年有結婚運；左起為艾莉絲、黃豪平、熊熊、阿樂、命理師伊森。（戀愛熊天秤提供）

另一方面，黃豪平被點名今年事業運、結婚運雙雙到位，名氣還會再往上衝，不僅事業看漲，感情運也成熟，農曆十月前是最佳婚期，此話一出，黃豪平當場大驚，忍不住開玩笑說：「我女朋友花了多少錢請你來催婚？」

雖然嘴上搞笑，黃豪平也忍不住追問若錯過農曆十月會不會有影響，伊森分析黃豪平的八字並非先天感情運順遂，若有穩定且不錯的對象，建議有結婚打算就要把握時機。

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