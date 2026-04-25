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娛樂 音樂

民歌天后試膽獨看鬼片 身旁兩對情侶檔真實反應讓她印證真理

〔記者陳慧玲／台北報導〕民歌天后鄭怡前陣子和多位民歌手到北美巡演，但因主辦方未依約支付唱酬，歌手們不得已取消聖荷西之後的多場演出，返台後，鄭怡昨（24日）晚去看涂善存和嚴正嵐主演的電影新片《死亡之握鬼牽手》，也分享現場看到兩對情侶檔觀影的真實反應，她也透露：「電影最終告訴你，鬼並不可怕，其實人比鬼更可怕！」

《死亡之握鬼牽手》由涂善存（右）和嚴正嵐主演。（記者胡舜翔攝）《死亡之握鬼牽手》由涂善存（右）和嚴正嵐主演。（記者胡舜翔攝）

鄭怡喜歡看戲劇和電影，自己也參與過多部戲劇作品演出，她談到：「昨晚試膽，一個人來看《死亡之握鬼牽手》，男主角涂善存，我真的是看著他長大的，他從青澀單純的大男孩，現在可有成熟男人的味道了呢！」

另外提到女主角嚴正嵐，鄭怡說：「之前在《地獄里長》演我女兒的嚴正嵐是女主角，正嵐個子小小，演鬼片可是很有經驗，膽子絕對夠大。」鄭怡還分享：「很多人說學生時期交的朋友是最單純無私，也會成為一輩子的朋友，然而縱使認識很久，你真的知道對方的全部嗎？而讀書時大家都會瘋一些神秘事物，尤其是鬼神相關，心裡害怕卻愛裝酷。於是《鬼牽手》就是以這些為故事基礎。」

鄭怡看鬼片試膽，也發現影廳中情侶檔的反應很有趣。（翻攝自臉書）鄭怡看鬼片試膽，也發現影廳中情侶檔的反應很有趣。（翻攝自臉書）

鄭怡也談到看電影的觀察，笑說：「有趣的是，我左右各坐著兩對情侶，右邊女孩問：姊姊一個人來看鬼片不會怕嗎？結果電影演到嚇人處，兩邊的女孩都鑽進了男友的懷裡。哈哈，帶女朋友看鬼片，數十年來都是最快的感情升溫方法！」

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