木村神劇崩壞？港版《長假》男女主角竟差15歲 網酸爆：是長輩假

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港ViuTV宣布要動日劇天花板《長假》，消息一出，讓不少日劇迷的血壓飆升，因為男女主角是呂爵安、李佳芯，兩人相差15歲，被酸「這不是長假，是瘋狂的長輩假」。

木村拓哉、山口智子主演的《長假》，是眾人心中的日劇經典。（翻攝自微博）

香港人氣男團MIRROR成員「Edan」呂爵安繼《大叔的愛》後，再度扛起翻拍重擔，這次挑戰的是「日劇大神」木村拓哉《長假》的鋼琴家角色。呂爵安在記者會上坦言一開始嚇到吃手手，還發揮幽默本色：「我上次在《大叔的愛》是演田中圭的角色，沒想到這次田中圭會變成木村拓哉。」不過這份自信似乎沒能傳遞給廣大劇迷。

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呂爵安演出港版《長假》男主角。（翻攝自臉書）

當年原版木村拓哉與山口智子差8歲，演的是充滿火花的姐弟戀；港版則是29歲的呂爵安配上44歲的李佳芯，整整15歲的差距引起網友開酸：「ViuTV等於日劇破壞者」、「呂爵安和木村比差好遠」、「李佳芯做得了呂爵安的媽媽」，看來這段感情戲要如何演出「戀愛感」而非「母子情」，對戲后李佳芯來說絕對是演技大挑戰。

李佳芯演出港版《長假》女主角。（翻攝自臉書）

有趣的是，因為翻拍消息太震撼，反而激起大家「重溫正版」的欲望。1996年由北川悅吏子編劇的《長假》，不僅捧紅了竹野內豐、松隆子，連當年的廣末涼子都還只是個16歲嫩妹。這部神劇在串流平台上架後，截至昨天（24日）竟直接衝上香港Netflix第4名，在一堆新片中強勢突圍，證明了經典真的不可撼動。

除了男女主角，當年由竹野內豐飾演的葉山真二，港版則交給了MIRROR的副隊長江?生演出，雖然卡司話題性拉滿，但面對主題曲《La La La Love Song》前奏一響就會自動帶入的當年濾鏡，這場港版翻拍究竟是驚喜還是驚嚇？所有的觀眾都在看。

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