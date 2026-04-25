自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

木村神劇崩壞？港版《長假》男女主角竟差15歲 網酸爆：是長輩假

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港ViuTV宣布要動日劇天花板《長假》，消息一出，讓不少日劇迷的血壓飆升，因為男女主角是呂爵安、李佳芯，兩人相差15歲，被酸「這不是長假，是瘋狂的長輩假」。

木村拓哉、山口智子主演的《長假》，是眾人心中的日劇經典。（翻攝自微博）木村拓哉、山口智子主演的《長假》，是眾人心中的日劇經典。（翻攝自微博）

香港人氣男團MIRROR成員「Edan」呂爵安繼《大叔的愛》後，再度扛起翻拍重擔，這次挑戰的是「日劇大神」木村拓哉《長假》的鋼琴家角色。呂爵安在記者會上坦言一開始嚇到吃手手，還發揮幽默本色：「我上次在《大叔的愛》是演田中圭的角色，沒想到這次田中圭會變成木村拓哉。」不過這份自信似乎沒能傳遞給廣大劇迷。

呂爵安演出港版《長假》男主角。（翻攝自臉書）呂爵安演出港版《長假》男主角。（翻攝自臉書）

當年原版木村拓哉與山口智子差8歲，演的是充滿火花的姐弟戀；港版則是29歲的呂爵安配上44歲的李佳芯，整整15歲的差距引起網友開酸：「ViuTV等於日劇破壞者」、「呂爵安和木村比差好遠」、「李佳芯做得了呂爵安的媽媽」，看來這段感情戲要如何演出「戀愛感」而非「母子情」，對戲后李佳芯來說絕對是演技大挑戰。

李佳芯演出港版《長假》女主角。（翻攝自臉書）李佳芯演出港版《長假》女主角。（翻攝自臉書）

有趣的是，因為翻拍消息太震撼，反而激起大家「重溫正版」的欲望。1996年由北川悅吏子編劇的《長假》，不僅捧紅了竹野內豐、松隆子，連當年的廣末涼子都還只是個16歲嫩妹。這部神劇在串流平台上架後，截至昨天（24日）竟直接衝上香港Netflix第4名，在一堆新片中強勢突圍，證明了經典真的不可撼動。

除了男女主角，當年由竹野內豐飾演的葉山真二，港版則交給了MIRROR的副隊長江?生演出，雖然卡司話題性拉滿，但面對主題曲《La La La Love Song》前奏一響就會自動帶入的當年濾鏡，這場港版翻拍究竟是驚喜還是驚嚇？所有的觀眾都在看。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中