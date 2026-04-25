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曹佑寧32歲生日曬合照！ 王淨一句話甜翻全網

曹佑寧昨（24）日迎來32歲生日。（翻攝IG）曹佑寧昨（24）日迎來32歲生日。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈情侶檔王淨與曹佑寧穩定交往約3年，兩人一向作風低調，鮮少高調放閃。不過在曹佑寧32歲生日這天，小倆口難得透過社群平台悄悄放糖，甜蜜互動讓粉絲全都嗑到了。

曹佑寧昨（24）日迎來32歲生日。（翻攝IG）曹佑寧昨（24）日迎來32歲生日。（翻攝IG）

曹佑寧24日在Threads開心發文，為自己慶生寫下「Ok 32歲生日快樂！！！」，心情看來相當愉悅。隨後，王淨也在IG限時動態曬出一張生日蛋糕照，並寫下「每天都是生日day！」，雖未指名道姓，但蛋糕上出現曹佑寧的英文暱稱「AKIRA」，讓粉絲一眼看出是在替男友慶生，低調卻甜度十足。

曹佑寧昨（24）日迎來32歲生日。（翻攝IG）曹佑寧昨（24）日迎來32歲生日。（翻攝IG）

晚間，曹佑寧再度分享與親友聚會的慶生照，其中一張與王淨一起吹蠟燭的拍立得格外吸睛，小倆口同框畫面曝光後，立刻引來網友留言直呼「終於等到放閃」、「細節藏不住」、「太甜了吧」，氣氛相當熱烈。

曹佑寧32歲生日曬合照！ 王淨一句話甜翻全網曹佑寧與親友度過32歲生日。（翻攝IG）

事實上，曹佑寧過去在節目上就曾被問到與王淨的相處模式，當時他坦言兩人生活相當親密，不僅常一起生活，出門前也會有屬於彼此的「儀式感」，包含簡單的擁抱或親吻。他也曾笑說，對另一半的喜歡毫不保留，認為情侶之間本來就應該自然表達情感。

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