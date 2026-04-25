「武安侯」要來了？中國官媒釋專訪 張凌赫親點名「台灣同胞」

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星張凌赫演出古裝劇《逐玉》「武安侯」爆紅，正當全台粉絲還在沉迷將軍的帥臉時，中國官媒「央視頻」昨（24日）突然釋出專訪片段，張凌赫不僅大談追劇熱潮，還親口點名「台灣同胞」，時機點巧合。

張凌赫。（翻攝自微博）

在官方釋出的專訪中，張凌赫談到《逐玉》跨地域爆紅的現象，特別提到台灣觀眾的熱情。他自信分析，大家愛看絕對不只是臉帥：「台灣同胞看到我們這些東西，他們也會很喜歡，肯定不僅僅是因為我們造型比較出彩、畫面比較精美，一定是因為裡面的情感濃度，在他們心中可以產生共鳴的。」甚至還提到自己為了增加角色厚度，特別研究「雉雞翎」元素，笑說一開始還以為是齊天大聖，後來才知道這代表「古代將軍凱旋的榮耀」。

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張凌赫。（翻攝自微博）

談到如何演活霸道又內斂的謝征，12月出生的張凌赫自招是標準摩羯座：「我是12月的摩羯座，從小就不太會表達愛。」所以他演戲不走浮誇路線，認為「不是情緒多就全部放在臉上，過度誇張反而會讓觀眾出戲」，這種「留白式」演技，反而把武安侯那種悶騷又深情的層次感拉滿，讓劇迷看的心癢癢。

張凌赫。（翻攝自微博）

這支專訪片段最微妙的地方在於，近期對於「張凌赫來台交流」這件事意外地很有話聊。從國台辦到台灣文化部，甚至藍綠政黨都難得沒關上大門，紛紛給出支持與鼓勵。網友看到央視頻在這種敏感時刻釋出專訪，紛紛猜測這是中國官方在釋出「友善訊號」，驚呼：「時機點太巧合，耐人尋味」、「難道武安侯真的要來台交流了」。

張凌赫對於《逐玉》能作為文化媒介感到相當自豪，他認為透過古裝劇特有的元素，「這些元素疊加在一起，就能給觀眾一個中國文化的傳播」，這種感性與專業並重的發言，也讓他在台灣、中國影迷心中的好感度再度狂飆。

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