自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「武安侯」要來了？中國官媒釋專訪 張凌赫親點名「台灣同胞」

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星張凌赫演出古裝劇《逐玉》「武安侯」爆紅，正當全台粉絲還在沉迷將軍的帥臉時，中國官媒「央視頻」昨（24日）突然釋出專訪片段，張凌赫不僅大談追劇熱潮，還親口點名「台灣同胞」，時機點巧合。

張凌赫。（翻攝自微博）張凌赫。（翻攝自微博）

在官方釋出的專訪中，張凌赫談到《逐玉》跨地域爆紅的現象，特別提到台灣觀眾的熱情。他自信分析，大家愛看絕對不只是臉帥：「台灣同胞看到我們這些東西，他們也會很喜歡，肯定不僅僅是因為我們造型比較出彩、畫面比較精美，一定是因為裡面的情感濃度，在他們心中可以產生共鳴的。」甚至還提到自己為了增加角色厚度，特別研究「雉雞翎」元素，笑說一開始還以為是齊天大聖，後來才知道這代表「古代將軍凱旋的榮耀」。

張凌赫。（翻攝自微博）張凌赫。（翻攝自微博）

談到如何演活霸道又內斂的謝征，12月出生的張凌赫自招是標準摩羯座：「我是12月的摩羯座，從小就不太會表達愛。」所以他演戲不走浮誇路線，認為「不是情緒多就全部放在臉上，過度誇張反而會讓觀眾出戲」，這種「留白式」演技，反而把武安侯那種悶騷又深情的層次感拉滿，讓劇迷看的心癢癢。

張凌赫。（翻攝自微博）張凌赫。（翻攝自微博）

這支專訪片段最微妙的地方在於，近期對於「張凌赫來台交流」這件事意外地很有話聊。從國台辦到台灣文化部，甚至藍綠政黨都難得沒關上大門，紛紛給出支持與鼓勵。網友看到央視頻在這種敏感時刻釋出專訪，紛紛猜測這是中國官方在釋出「友善訊號」，驚呼：「時機點太巧合，耐人尋味」、「難道武安侯真的要來台交流了」。

張凌赫對於《逐玉》能作為文化媒介感到相當自豪，他認為透過古裝劇特有的元素，「這些元素疊加在一起，就能給觀眾一個中國文化的傳播」，這種感性與專業並重的發言，也讓他在台灣、中國影迷心中的好感度再度狂飆。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中