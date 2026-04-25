「祺貴人」這次不告發了！《甄嬛傳》唐藝昕淚別「安陵容」陶昕然 揭15年後宮情誼

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（24日）晚播出的明星女團競演真人秀節目《乘風破浪2026》（浪姐7）淘汰賽，上演了一場《後宮甄嬛傳》番外篇。「安陵容」陶昕然明明贏了比賽卻被淘汰，這劇本荒謬到連昔日後宮死對頭「祺貴人」唐藝昕都忍不住透過微博發聲。

唐藝昕（左）分享與陶昕然（右）合照，訴說兩人《甄嬛傳》情誼。（翻攝自微博）

原本由李心潔領軍、陶昕然在內的《冷夜》組帥氣勝出，結果賽制大玩「邏輯死亡」，竟然在贏家組裡挑人淘汰。實力派的陶昕然就這樣在眾人傻眼下宣告止步，這波操作讓網友狠酸：「分數墊底的沒事，贏的人回家？節目組這邏輯我服了」、「安陵容這輩子真的命苦」。

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陶昕然回應網友。（翻攝自微博）

眼看好姐妹受委屈，同樣在節目中奮戰的唐藝昕昨晚也在微博貼出與陶昕然的合照。她透露兩人15年前因《後宮甄嬛傳》結緣，這次能在《浪姐7》重逢是最大的安心，並隔空喊話：「看著妳不斷向大家展示『不一樣的陶昕然』，我好為你感到驕傲！！」甚至霸氣相約：「下一次合作來臨之前我會一直保持期待」。這段跨越15年的「後宮情誼」，讓不少甄嬛迷直呼：「祺貴人這次不告發了，改發洋蔥！」

陶藝昕發文。（翻攝自微博）

陶昕然在《乘風破浪2026》遭淘汰。（翻攝自微博）

對於這種「贏了卻要捲鋪蓋」的怪現象，有網友看不下去，直接在留言區激將問道：「姐姐能不能開直播手撕節目組？」沒想到陶昕然本人親回：「才不，我那麼驕傲。」讓粉絲又心疼又佩服。

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