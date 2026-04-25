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娛樂 最新消息

贏了比賽卻被刷掉？《浪姐7》陶昕然慘遭淘汰網炸鍋 李心潔崩潰痛哭

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星陶昕然曾演出《後宮甄嬛傳》「安陵容」一角走紅，近來參加明星女團競演真人秀節目《乘風破浪2026》（浪姐7），她在昨晚的節目中被淘汰，讓隊長李心潔哭到差點換氣過度，場面超催淚。

陶昕然（中）遭淘汰，李心潔（左）落淚。（翻攝自微博）陶昕然（中）遭淘汰，李心潔（左）落淚。（翻攝自微博）

昨晚播出二公下半場，賽制玩很大，李心潔帶領陶昕然、謝楠、徐夢潔憑藉古風舞台《冷夜》漂亮勝出，沒想到進入最後大 PK 階段，竟出現「贏了卻要淘汰隊員」的怪現象。最終，陶昕然與江語晨、陳凱琳並列危險名單，而票選結果揭曉，淘汰者竟是實力派的陶昕然。

陶昕然（右）遭淘汰，李心潔（左）落淚。（翻攝自微博）陶昕然（右）遭淘汰，李心潔（左）落淚。（翻攝自微博）

一看到陶昕然要走，隊長李心潔情緒瞬間潰堤，抱著她泣不成聲，甚至接過麥克風幫好姐妹抱不平。李心潔邊哭邊誇：「我從一開始遇到昕然，她是個非常真，很打開自己的人，合作過程中她一直給我們很多力量，是個非常有實力的演員，也做了製片，是個非常棒的演員還有電影人。」她更激動喊話：「《冷夜》可以成功就是因為有她在...」講到最後整個人抽噎到無法言語，鼻酸程度百分百。

陶昕然在《乘風破浪2026》遭淘汰。（翻攝自微博）陶昕然在《乘風破浪2026》遭淘汰。（翻攝自微博）

相較於李心潔的崩潰，陶昕然表現得超級鎮定，她對著鏡頭向看直播的女兒感性告白：「媽媽來到這舞台有很多原因，是因為媽媽愛你，想告訴你，我想成為你的榜樣，我除了會演戲，還有很多能引領你的地方，就是勇敢的去挑戰自己的不敢、不能、不擅長、不舒適，多開心啊，媽媽可以回家抱著你去睡覺陪陪你了。」這段充滿母愛的發言，讓現場不少姐姐跟著落淚。

淘汰名單一出，網路討論區直接炸掉。不少網友狠酸賽制有毒，質疑明明《親親》組分數墊底，為何反而是贏球組的陶昕然被刷掉？紛紛留言替「安小主」叫屈：「安陵容這輩子真的命苦」、「贏了卻淘汰，節目組這邏輯我服了」、「李心潔哭成那樣，就知道這結果有多荒謬」。

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