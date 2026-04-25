自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

孫鵬17歲就鎖定狄鶯！當眾放話「她一定是我老婆」 30年情史霸氣全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕狄鶯近日轉戰Twitch直播化身「狄大哥」，她不只大方分享私下自律生活，更親揭孫鵬17歲看見她就一見鍾情，甚至當眾霸氣放話：「她以後絕對是我老婆！」追愛過程曝光閃瞎眾人。

狄鶯（左）透露，孫鵬在2人正式認識之前就已是小迷弟。（翻攝自臉書）狄鶯（左）透露，孫鵬在2人正式認識之前就已是小迷弟。（翻攝自臉書）

狄鶯23日在直播中回憶這段30年情史，她透露孫鵬在2人正式認識之前就已是小迷弟，當年17歲的孫鵬與國光幫好友住旅社，看電視時剛好播到狄鶯拍攝的感冒藥廣告，他一看到畫面立刻驚為天人，當場對朋友放話「這個女生好漂亮，她以後絕對是我老婆！」這段「預言式告白」也成為2人情史的起點。

幾年後，2人在台語連續劇《我的阿爸我的子》合作正式相識，當時的狄鶯已是當紅女星、追求者眾多，甚至身邊已有男友，但孫鵬完全不退縮，開拍第一天就直球告白「妳就是我老婆的樣子！」強勢又直接的態度成功吸引她注意，這段戀情也就此展開，至今已攜手走過30年。

談到婚姻現況，狄鶯表示2人至今話題不斷，最愛傍晚坐在露台喝啤酒、看夕陽聊天，感情穩定如摯友；她也幽默分享家中角色，笑稱孫鵬才是「賢妻良母」與一家之主，自己則是負責講道理的「包青天」。至於房事頻率，狄鶯笑說「2週1次」，卻被孫鵬要求改口成「1週60次」，讓她當場崩潰直喊「會死人啦！」夫妻互動逗趣，令許多網友稱羨。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中