孫鵬17歲就鎖定狄鶯！當眾放話「她一定是我老婆」 30年情史霸氣全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕狄鶯近日轉戰Twitch直播化身「狄大哥」，她不只大方分享私下自律生活，更親揭孫鵬17歲看見她就一見鍾情，甚至當眾霸氣放話：「她以後絕對是我老婆！」追愛過程曝光閃瞎眾人。

狄鶯（左）透露，孫鵬在2人正式認識之前就已是小迷弟。（翻攝自臉書）

狄鶯23日在直播中回憶這段30年情史，她透露孫鵬在2人正式認識之前就已是小迷弟，當年17歲的孫鵬與國光幫好友住旅社，看電視時剛好播到狄鶯拍攝的感冒藥廣告，他一看到畫面立刻驚為天人，當場對朋友放話「這個女生好漂亮，她以後絕對是我老婆！」這段「預言式告白」也成為2人情史的起點。

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幾年後，2人在台語連續劇《我的阿爸我的子》合作正式相識，當時的狄鶯已是當紅女星、追求者眾多，甚至身邊已有男友，但孫鵬完全不退縮，開拍第一天就直球告白：「妳就是我老婆的樣子！」強勢又直接的態度成功吸引她注意，這段戀情也就此展開，至今已攜手走過30年。

談到婚姻現況，狄鶯表示2人至今話題不斷，最愛傍晚坐在露台喝啤酒、看夕陽聊天，感情穩定如摯友；她也幽默分享家中角色，笑稱孫鵬才是「賢妻良母」與一家之主，自己則是負責講道理的「包青天」。至於房事頻率，狄鶯笑說「2週1次」，卻被孫鵬要求改口成「1週60次」，讓她當場崩潰直喊：「會死人啦！」夫妻互動逗趣，令許多網友稱羨。

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