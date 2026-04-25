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娛樂 最新消息

《如懿傳》「凌雲徹」變心了！狠甩女神妻被封「教科書渣男」 現世報超快

〔記者李紹綾／台北報導〕經超在愛奇藝都市愛情劇《蜜語紀》飾演女主角朱珠的前夫「聶予誠」，外表看似溫文儒雅實則精於算計，被網友封為教科書級渣男。

經超（右）在《蜜語紀》扶正小三李夢（左）。（愛奇藝國際版提供）經超（右）在《蜜語紀》扶正小三李夢（左）。（愛奇藝國際版提供）

經超角色「聶予誠」的罪狀包括，在結婚週年當天被抓包出軌仍多次甩鍋、轉移資產企圖讓妻子淨身出戶、翻臉抓狂辱罵妻子是寄生蟲、離婚後仍以情感操控方式糾纏前妻，甚至動用職場人脈，掩蓋醜聞等，讓觀眾看了也恨得牙癢癢。還有網友把經超過去在《如懿傳》中所飾演的癡情角色「凌雲徹」拿來做對比，笑稱他「前世被渣，今生來渣人」。

經超劇中再婚後也自食其果，李夢飾演的小三「魯貞貞」扶正成為正宮後，便開始對他頤指氣使、態度冷淡，他終日疲於安撫對方情緒，連日常生活都顯得狼狽不堪，三餐只能靠外送打發，昔日自詡掌控一切的一家之主，如今地位崩塌，強烈的前後反差，也讓觀眾直呼報應來得太快。

朱珠（右）在《蜜語紀》與李夢（左）飾演小三「魯貞貞」，屢次正面交鋒。（愛奇藝國際版提供）朱珠（右）在《蜜語紀》與李夢（左）飾演小三「魯貞貞」，屢次正面交鋒。（愛奇藝國際版提供）

除了劇情本身，演員之間充滿爆發力的對手戲也為作品加分不少，朱珠點名李夢，直言她在詮釋壞女人時完全不顧角色是否討喜，或是自己之後是否會受到外界評價影響，而是專注地把尖銳和利己的一面發揮得淋漓盡致，她說：「我覺得如果對手演員不在狀態裡，你再怎麼用力也撐不起整部戲，《蜜語紀》最難得之處就在於所有演員都願意給出最真實、最有力量的表演，我也特別佩服李夢的勇氣。」

朱珠（左）在《蜜語紀》對飾演小三的李夢展開大老婆的反擊。（愛奇藝國際版提供）朱珠（左）在《蜜語紀》對飾演小三的李夢展開大老婆的反擊。（愛奇藝國際版提供）

李夢則表示，她在看過劇本後便聯想到韓劇《黑暗榮耀》裡，由女星林智妍飾演的「朴涎鎮」，並主動向劇組提出希望能以該角色作為參考方向，她認為，這類角色的魅力在於毫不掩飾的自我中心與攻擊性，而魯貞貞正是一個打破傳統女性道德框架的存在，她精緻利己、手段果決，甚至願意為目標犧牲情感與規則，對演員來說這樣的角色很具挑戰性。

鍾漢良、朱珠主演愛奇藝都市愛情劇《蜜語紀》，描繪全職主婦「許蜜語」在遭遇丈夫出軌後，重返職場的逆襲歷程，劇情不僅節奏明快，更透過大老婆的反擊跟渣夫現世報等橋段掀起討論，讓《蜜語紀》在話題與收視上持續發酵，熱度持續飆高，穩坐愛奇藝熱播榜冠軍。

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