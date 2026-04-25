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娛樂 電視

（專訪）婚姻是一種制約！嚴正嵐結婚4年突拋震撼彈 「搞不好2年後會離婚」

〔記者李紹綾／專訪〕嚴正嵐最近在大愛劇《大愛街二巷》裡和侯彥西搭檔演夫妻，戲外的她其實和吉他手伍晴川已經結婚快4年了，聊起婚姻生活，臉上依舊滿滿的幸福。

嚴正嵐（左）演出《大愛街二巷》。（記者陳奕全攝）嚴正嵐（左）演出《大愛街二巷》。（記者陳奕全攝）

嚴正嵐2022年5月登記結婚，目前與老公育有一子，被問兩人的愛有沒有被柴米油鹽磨光時，她甜笑說最近看到老公還是「滿開心的」，之後分享了一套她自有的「魅力的通道」理論，認為人要保持魅力就必須忙碌，她說雖然忙起來得麻煩婆婆或姊姊幫忙育兒，但看到老公支持她的工作，以及那副顧家的模樣，愛意反而會昇華，「我覺得他是很顧家的，我也很顧家，所以我覺得每次看到他對小孩很好的時候，就會再更多愛他一點的感覺」。

嚴正嵐聊起婚姻生活，臉上依舊滿滿的幸福。（記者陳奕全攝）嚴正嵐聊起婚姻生活，臉上依舊滿滿的幸福。（記者陳奕全攝）

提到兒子的教育，嚴正嵐維持一貫開明的態度，笑說「他現在快4歲，我會覺得他開心就好」，她注重的是孩子是否能與身邊的人「心意相通」，就連找保母的方式都很「人類圖」，透露目前快上中班的兒子，至今還沒去幼兒園，而是由一位朋友的姊姊照顧，對方雖然是寵物溝通師兼芳療師，且從沒帶過小孩，但嚴正嵐當時直覺感應「就是她了」，沒想到兩人真的很有緣，兒子也非常喜歡她。

嚴正嵐（左）在《大愛街二巷》和侯彥西（右）搭檔演夫妻。（記者陳奕全攝）嚴正嵐（左）在《大愛街二巷》和侯彥西（右）搭檔演夫妻。（記者陳奕全攝）

對於婚姻制度，嚴正嵐則有段很酷的見解：「以人類圖來講，婚姻只適合生產者，其他的人都不太適合。」她覺得這種制度其實是一種「制約」，認為人活得開心最重要，「說不定我2年後會離婚也說不定，我的意思是說，這說不準的」。她直言離婚不代表不好，搞不好是對大家都好的狀態，甚至開玩笑說離婚是為了「買國宅」。

這話一出，旁邊的侯彥西立刻開啟幹話模式接話：「只是離婚是為了跟另外一個有錢人在一起。」嚴正嵐也展現幽默感順著回：「對啊！拿他家產之後，再跟我先生結婚，只是想賺一筆。」兩人一搭一唱的逗趣互動，讓現場笑聲不斷。

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