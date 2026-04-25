（專題）《逐玉》紅到政壇都關注！張凌赫被點名來台 串流霸榜6週冠軍

〔記者蕭方綺／專題報導〕中國古裝劇《逐玉》不只在劇裡談情說愛，戲外話題同樣一路延燒，從捧紅張凌赫、田曦薇，到政壇人物也忍不住點名關注，熱度早已跨出影劇圈。國民黨主席鄭麗文受訪時公開喊話「希望張凌赫來台」，中國國台辦也公開表態樂見其成，讓一部古裝劇意外成為兩岸熱門話題。

而把話題拉回串流戰場，《逐玉》的成績更是「用數字說話」，自3月6日開播以來幾乎穩坐排行榜前段班，上週在Netflix拿下第2名，在愛奇藝更是連續6週奪冠，持續霸榜毫不手軟。從社群討論到點閱數據雙雙爆表，《逐玉》這波熱潮，顯然還沒打算退燒。

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《乩身》已經連續兩週登上冠軍。（Netflix提供）

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柯震東主演的台劇《乩身》4月2日上線，已經連續兩週登上Netflix週冠軍，全台劇粉熱情敲碗看第2季。

排名第1的《豐臣兄弟！》與第2名《黃泉使者》代表日劇與動畫的強勢吸引力。（LINE TV 提供）

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排名第1的《豐臣兄弟！》與第2名《黃泉使者》代表日劇與動畫的強勢吸引力；而《楠木邸的神明庭院》與《孤獨的美食家 第11季》持續上榜，則反映出IP續作與長壽系列的穩定收視基本盤。

奪冠的《逐玉》持續延燒話題。（愛奇藝提供）

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奪冠的《逐玉》持續延燒話題，不僅穩坐第一，也帶動同類型古裝與情感劇的觀看熱度；第2名《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、李夢主演，描述人妻慘遭婚變，成為飯店的清潔工，邂逅飯店經理，意外發展出戀情。該劇被中國網友形容是「中年人看的偶像劇」，因為裡面除了打小三、大老婆反擊，還有霸道總裁等通俗爽劇元素。

張凌赫（左）、田曦薇在《逐玉》有精彩互動。（愛奇藝國際站提供）

冠軍由話題強片《風林火山》拿下。（MyVideo提供）

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冠軍由話題強片《風林火山》拿下，挾帶獎項聲量與卡司關注度持續發酵；第2名《冰湖重生》穩居戲劇類代表，而動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第四季》衝上第3，顯示異世界題材依舊吸粉。

柳演錫主演的《神與律師事務所》奪冠。（Hami Video提供）

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戲劇榜由韓劇《神與律師事務所》領跑，《孤獨的美食家第11季》與《豐臣兄弟！》緊追在後，日劇依舊維持穩定基本盤；電影榜由《搜查瑠公圳》奪冠，搭配《他年她日》與《天劫倒數2：大遷徙》，類型橫跨懸疑與災難題材，顯示觀眾偏好高張力內容。

冠軍由《絕命法官》拿下。（CATCHPLAY+ 提供）

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冠軍由《絕命法官》拿下，顯示法律與權力鬥爭題材依舊具備高黏著度；第2名《夢魘絕鎮》與第3名《麥迪遜河谷》則分別以驚悚懸疑與劇情向內容吸引觀眾，形成穩定的收視梯隊。

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