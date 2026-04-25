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娛樂 電視

YTR遊泰體驗按摩「燙到口吃」 曝當地河魚驚人身價

〔記者林欣穎／台北報導〕融融、黃可欣主持八大實境節目《自由的旅行者》，全新第三季泰國行今（25）日晚八點首播登場。兩人從泰國清邁出發，首站將感受泰北蘭納王朝文化。行程中令兩人最難忘的是踩犁火療按摩，這也是兩人泰國行外景拍攝第一天的震撼教育。

融融形容火療像端水走太快，不小心被潑出來的熱水燙到的感覺。（八大電視提供）融融形容火療像端水走太快，不小心被潑出來的熱水燙到的感覺。（八大電視提供）

融融形容：「火療按摩是連泰國人都沒聽過和體驗過，過程一度被燙到，就像端水走太快，不小心被潑出來的熱水燙到的感覺。」黃可欣體驗時則難掩害怕神情，當師父腳踩在她皮膚上傳來的熱氣，讓黃可欣一度被這高溫燙到口吃，直到師父換部位，她終於才鬆口氣，黃可欣說：「其實大部分時間還是像喝熱湯那樣，是舒服的。」

除了體驗火療按摩外，兩人又前往捕捉泰國最貴的河魚「銀粉大鱗結魚」，面對一公斤市場行情高達台幣3、4000元的河魚，首次嘗試徒手抓魚的黃可欣坦言：「從來沒想過要抓魚，有一點害怕。」 在工作人員的指導下，黃可欣卸下緊張心情，天真問說：「要抓幾隻？」一旁的融融聽到不禁吐槽說：「妳先抓到一隻就好了！」

融融（左）、黃可欣深入傣仂村落，換上部落服飾。（八大電視提供）融融（左）、黃可欣深入傣仂村落，換上部落服飾。（八大電視提供）

大家以為黃可欣因為魚的活動力太大而膽怯，沒想到真正的原因是「我不敢抓是因為怕魚會痛！」過程中黃可欣因為沒拿捏好力道，好幾次失手把魚甩出池子並摔落地上，嚇得工作人員大喊：「這一隻好幾千！」

黃可欣（左）、融融（右）體驗捕捉泰國最貴的河魚「銀粉大鱗結魚」。（八大電視提供）黃可欣（左）、融融（右）體驗捕捉泰國最貴的河魚「銀粉大鱗結魚」。（八大電視提供）

另《自由的旅行者》也帶領觀眾認識泰北的蘭納王朝，除了走訪純手工打造、歷經500年歷史的銀廟外，還深入傣仂村落，體驗當地搗米、採棉花等文化。其中搗米體驗考驗融融與黃可欣的默契，一人用腳踩槌子，另一人則用手剝動糠米，全神貫注的兩人最後順利完成任務。

融融分享說：「傣仂村落居民就跟台灣原住民一樣熱情，他們把你當自己的孫女、小孩在對待，我們很多不懂，他們就會直接跟我們解釋、帶著我們做。」黃可欣也說：「我住在曼谷，遇到人時都會有一點距離感，可是他們很好客，也讓我覺得傣仂的文化值得繼續保留下去。」

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