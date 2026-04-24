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狄鶯護子開嗆！不捨孫安佐被罵10年「他夠倒楣了」深蹲直播狂吸5千人

〔記者邱奕欽／台北報導〕狄鶯心疼愛兒孫安佐被罵再度引起話題！她轉戰Twitch化身「狄大哥」開直播深蹲嗆聲與網友直球對決，吸引超過5千人同時在線朝聖，更親吐兒子「夠倒楣了！」此話一出隨即引爆討論，同時在線觀眾突破5千人朝聖。

狄鶯（中）近日進軍Twitch大露腳底板、深蹲，心疼護子之餘也火力全開回應酸民。（翻攝自Twitch）狄鶯（中）近日進軍Twitch大露腳底板、深蹲，心疼護子之餘也火力全開回應酸民。（翻攝自Twitch）

64歲狄鶯近日進軍實況平台Twitch以「狄大哥」身分與網友激烈互動，不僅大露腳底板、火力全開回應酸民，還在鏡頭前談及兒子孫安佐過去爭議，她直言孫安佐當初只是「開玩笑一句話」，卻被社會與媒體長達10年攻擊，讓身為母親的她心疼表示「他真的夠倒楣了！」同時更強調犯錯不等於一輩子都是壞小孩，盼外界給年輕人改過機會。

談到孫安佐現況，狄鶯透露兒子目前專注健身、備戰三鐵賽事，個性相當堅毅且正向，目前26歲也逐漸成為獨立個體，必須為自己負責。不僅如此，狄鶯也笑說兒子交了女友後與自己反而變得「不太熟」，母子同框甚至會讓孫安佐感到壓力，顯示彼此關係已進入新階段。

除了家務事，狄鶯在直播中也火力延伸到社會議題，直言年輕人面對高房價與物價壓力過重，公開向企業主喊話要求加薪，也呼籲政府加強補助與社會住宅政策。此外，狄鶯也一併分享自律生活，每天跑步機運動2小時、步行10公里，與老公孫鵬結婚30年依舊如「麻吉」般相處，面對過去網路霸凌更霸氣表示「不再隱忍」，選擇正面迎戰。

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