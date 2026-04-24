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娛樂 電影

電影院黑漆漆不傷眼？暗中看電影真相曝光 網友狂刷：關鍵差在這

「看電影不會傷眼睛？」話題近日引爆討論。（本報資料照）「看電影不會傷眼睛？」話題近日引爆討論。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕每逢強檔電影上映，觀眾搶票衝首週、擠爆影廳只為搶看大銀幕震撼，昏暗的觀影空間早已成為標配氛圍，正因如此也讓「電影院黑漆漆卻不傷眼」引發討論。就有網友好奇提問「在黑暗中看電影為何不會傷眼睛？」沒想到瞬間掀起共鳴，讓不少人直呼「多年疑問被解答」，也釣出一票網友給出關鍵原因。

一名網友近日不解提問「為什麼電影院裡那麼暗，但看電影不會傷眼睛？」然而話題在網路上立即發酵，許多網友紛紛分享理解，其中一派認為關鍵在於「光源型態」，指出電影院畫面屬於投影後的反射光，類似陽光照在地面再進入眼睛，與直接看強光不同；也有人補充，觀影距離通常在數公尺以上，眼睛處於相對放鬆狀態，不會像近距離盯著螢幕那樣讓眼睛長時間緊繃。

另一派則點出真正傷眼的組合其實是「暗室＋近距離＋直射強光」，例如在黑暗中滑手機，因為瞳孔放大、光線直射，再加上距離過近，容易讓睫狀肌持續收縮，造成視覺疲勞。因此，不少網友也反過來提醒，比起電影院看電影，更應該避免在昏暗環境中長時間滑手機或使用平板，才是保護視力的關鍵。

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