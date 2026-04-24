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娛樂 最新消息

寬姐震怒！槓上黃牛集團「強妮娛樂」發律師函 刑事局已受理

邱瓈寬的「寬魚國際」主辦的韓星拼盤演唱會，傳出有黃牛集團介入，寬魚國際立刻駁斥。（資料照，記者陳逸寬攝）邱瓈寬的「寬魚國際」主辦的韓星拼盤演唱會，傳出有黃牛集團介入，寬魚國際立刻駁斥。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕寬姐震怒！由邱瓈寬擔任執行長的「寬魚國際」主辦的韓星拼盤演唱會「K-SPARK」即將在5月登場，沒想到被網友稱為「最台最大黃牛集團」的強妮娛樂卻傳出涉入其中。對此，主辦單位「寬魚國際」除了在臉書發出聲明之外，今晚也加碼透過媒體發出律師聲明，提告妨害名譽，刑事局已經受理。

相關新聞：寬姐不忍了！強妮娛樂爆介入拼盤「GD有份」 寬魚報警開告

近期在Threads傳出，強妮娛樂公布「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」的卡司，包括GD、太妍等重量級歌手，還寫著：「希望能順利！感謝所有單位所有廠商所有夥伴，高雄見！時間很短，希望冠名贊助也能順利。」更開放粉絲訂購，可分明寬魚國際壓根沒有公布相關卡司、售票資訊，讓粉絲一頭霧水，更質疑寬魚是否與強妮娛樂掛勾。

寬魚國際對強妮娛樂提告妨害名譽。（寬魚國際提供）寬魚國際對強妮娛樂提告妨害名譽。（寬魚國際提供）

寬魚國際對強妮娛樂提告妨害名譽。（寬魚國際提供）寬魚國際對強妮娛樂提告妨害名譽。（寬魚國際提供）

對此，寬魚國際今天先發出聲明，「針對近期網路上之不實言論、冒用本活動名義之資訊，以及非正式售票管道所衍生之混淆情形，本司已正式蒐證，並進行報警及相關法律程序處理。」而寬魚說到做到，今天晚間向媒體公開律師聲明，強調從未授權任何單位、個人得對外徵求冠名贊助廠商，網路上流傳的不實言論與資訊，極易造成社會大眾誤解，寬魚強調已經完成蒐證程序，刑事警察局偵查第一大隊也已受理此案。

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