自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林俊傑出手了！怒揭假演唱會「誘導掏錢購票」 嚴正發聲：全是詐騙

林俊傑近日遭不肖人士偽造演唱會資訊，藉以誘導粉絲掏錢購票。（資料照，JFJ Productions提供）林俊傑近日遭不肖人士偽造演唱會資訊，藉以誘導粉絲掏錢購票。（資料照，JFJ Productions提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕林俊傑稍早出手透過經紀公司JFJ Productions發布嚴正聲明，指近期出現假冒演唱會資訊與AI合成內容，強調相關訊息皆為詐騙，呼籲歌迷提高警覺，避免受騙。

林俊傑透過經紀公司JFJ Productions發出嚴正聲明。（翻攝自臉書）林俊傑透過經紀公司JFJ Productions發出嚴正聲明。（翻攝自臉書）

JFJ Productions今（24日）發出「嚴正聲明」，指出有不明人士偽造藝人演唱會資訊，並透過非官方管道散布，誘導粉絲誤信購票，實際上為詐騙陷阱。聲明中提醒歌迷，所有演出與活動資訊應以官方公告為準，切勿輕信來源不明的訊息，以免造成財務損失。

此外，聲明也提到近期有人利用AI人工智慧與拼接合成技術，未經授權使用藝人肖像與相關元素，製作並散播虛假宣傳影音與圖片，企圖牟利。對此，JFJ Productions強調將持續關注相關侵權與詐騙行為，並採取必要法律行動，維護公司及藝人的合法權益。

【JFJ Productions聲明全文】

我公司獲悉有不明人士造假藝人演唱會信息，特此嚴正聲明，此類訊息均為詐騙陷阱。提醒歌迷朋友們提高警覺，切勿聽信來自非官方管道的任何內容和訊息，避免受騙上當。

同時，近期亦注意到有不明人士透過人工智慧（AI）、拼接合成或美術設計等方式，未經我公司合法授權，擅自使用藝人肖像、形象及相關元素，製作並傳播虛假宣發影片和圖片，試圖藉此獲取不正當的利益。

我公司嚴厲譴責上述詐騙及侵權行為，必將持續關注並採取一切必要措施，堅決維護我公司與藝人的合法權益。

JFJ PRODUCTIONS CORP. LIMITED

2026年4月24日

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中