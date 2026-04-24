林俊傑出手了！怒揭假演唱會「誘導掏錢購票」 嚴正發聲：全是詐騙

林俊傑近日遭不肖人士偽造演唱會資訊，藉以誘導粉絲掏錢購票。（資料照，JFJ Productions提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕林俊傑稍早出手透過經紀公司JFJ Productions發布嚴正聲明，指近期出現假冒演唱會資訊與AI合成內容，強調相關訊息皆為詐騙，呼籲歌迷提高警覺，避免受騙。

林俊傑透過經紀公司JFJ Productions發出嚴正聲明。（翻攝自臉書）

JFJ Productions今（24日）發出「嚴正聲明」，指出有不明人士偽造藝人演唱會資訊，並透過非官方管道散布，誘導粉絲誤信購票，實際上為詐騙陷阱。聲明中提醒歌迷，所有演出與活動資訊應以官方公告為準，切勿輕信來源不明的訊息，以免造成財務損失。

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此外，聲明也提到近期有人利用AI人工智慧與拼接合成技術，未經授權使用藝人肖像與相關元素，製作並散播虛假宣傳影音與圖片，企圖牟利。對此，JFJ Productions強調將持續關注相關侵權與詐騙行為，並採取必要法律行動，維護公司及藝人的合法權益。

【JFJ Productions聲明全文】

我公司獲悉有不明人士造假藝人演唱會信息，特此嚴正聲明，此類訊息均為詐騙陷阱。提醒歌迷朋友們提高警覺，切勿聽信來自非官方管道的任何內容和訊息，避免受騙上當。

同時，近期亦注意到有不明人士透過人工智慧（AI）、拼接合成或美術設計等方式，未經我公司合法授權，擅自使用藝人肖像、形象及相關元素，製作並傳播虛假宣發影片和圖片，試圖藉此獲取不正當的利益。

我公司嚴厲譴責上述詐騙及侵權行為，必將持續關注並採取一切必要措施，堅決維護我公司與藝人的合法權益。

JFJ PRODUCTIONS CORP. LIMITED

2026年4月24日

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