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娛樂 最新消息

頑童大淵親陪4歲兒上網 曝眼睛微血管破裂

〔記者張釔泠／台北報導〕「頑童MJ116」6月將在高雄巨蛋舉辦4場「OGS」演唱會，今（24）天大淵擔任「428兒童保護日」愛心大使。身為爸爸，他特地向專家請教兒少數位性剝削的議題，大淵表示，防制兒少數位性剝削，已是當代親職與社會刻不容緩的共同課題。

大淵變身兒少數位機智守護者。（家扶基金會提供）大淵變身兒少數位機智守護者。（家扶基金會提供）

他提到若孩子真的遇到數位性剝削問題，呼籲「先給予擁抱、關心，不要責備，在溝通中去了解小孩的行為，讓孩子知道我們是最大的靠山」，也說其實很多時候大人也容易把持不住，相關事件層出不窮，讓他相當擔心。

大淵的兒子「小小淵」已經4歲，他說兒子使用網路時，自己會全程陪同，順便了解兒子的喜好，也認為現在的小孩不可能不碰3C用品，特別是兒子已經上學，和同學間必須要有話聊。

至於兒子會沉迷遊戲或看影片嗎？大淵表示自己和老婆都有規定，兒子也算自律，有時看完影片就會自動按暫停，不會繼續看下去，也笑說現在在家都不能亂說話，因為兒子越來越懂事，希望成為他的榜樣。

大淵變身兒少數位機智守護者。（家扶基金會提供）大淵變身兒少數位機智守護者。（家扶基金會提供）

高雄巨蛋演唱會倒數兩個月登場，大淵意識到此事，突然有些緊張，並預告將有小驚喜，此外大淵也透露，今天戴墨鏡出席活動，其實是眼睛突發微血管破裂。他說台中場演唱會時其實也發生過，當時他和經紀人超緊張，但醫生要他點眼藥水好好休息就好。

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