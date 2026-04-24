自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

星光炸裂！百位影人齊聚金穗影展開幕 22部世界首映搶先看

《放生》劇組。（記者胡舜翔攝）《放生》劇組。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2026金穗影展今（24）日正式揭幕，多位金獎影人齊聚現場，為全台規模最大、獎金最高的短片競賽站台。

《百花公主》劇組。（記者胡舜翔攝）《百花公主》劇組。（記者胡舜翔攝）

開幕星光熠熠，楊麗音與朱芷瑩長年力挺金穗，今年分別帶來《爬坡》、《放生》、《百花公主》參展；王渝屏也以《大姊，賢慧》亮相。新生代方面，鄭又菲主演《抓耙仔》，以及黃稚玲、李鈺婕分別帶著《只是一陣一陣》與《水火山》回歸，現場氣氛熱絡。

《水山火》劇組。（記者胡舜翔攝）《水山火》劇組。（記者胡舜翔攝）

《看現場》劇組。（記者胡舜翔攝）《看現場》劇組。（記者胡舜翔攝）

影展期間活動豐富，規劃近50場映後座談，並網羅22部世界首映與14部亞洲首映作品，超過百位影人將與觀眾面對面交流創作經驗，為影迷帶來難得的觀影與對談機會。

《大姊，賢慧》劇組。（記者胡舜翔攝）《大姊，賢慧》劇組。（記者胡舜翔攝）

文化部影視及流行音樂產業局副局長呂美莉致詞表示，金穗獎不僅是台灣歷史最悠久的短片競賽，更是培育新銳創作者的重要平台。她勉勵入圍者持續保持創作熱情，透過交流與學習累積能量，成為彼此創作路上的夥伴。

《走》劇組。（記者胡舜翔攝）《走》劇組。（記者胡舜翔攝）

《你吹Do，我吹Si》劇組。（記者胡舜翔攝）《你吹Do，我吹Si》劇組。（記者胡舜翔攝）

本屆評審團亦親自出席頒發入圍證書，並規劃「穗語時光」交流活動，讓入圍者與評審面對面討論創作與實務經驗。現場互動熱烈，展現金穗長年累積的傳承精神。

《臨時牌》劇組。（記者胡舜翔攝）《臨時牌》劇組。（記者胡舜翔攝）

除了競賽放映，今年也推出「金穗開講」講座，聚焦短片發行與海外參展策略，並與台灣影評人協會合作，從影像美學切入深化討論。同時邀請歷屆創作者回歸擔任映後主持，並延伸場外沙龍「小客廳」，打造更自由的交流空間。

《只是一陣一陣》劇組。（記者胡舜翔攝）《只是一陣一陣》劇組。（記者胡舜翔攝）

《爬坡》劇組。（記者胡舜翔攝）《爬坡》劇組。（記者胡舜翔攝）

2026金穗影展即日起至5月1日於台北舉行，除現場放映外，也提供線上影展通行證，讓觀眾不受地域限制觀影。最終得獎名單將於5月1日揭曉，入圍作品也將巡迴至全台多地放映，邀請觀眾持續關注影展動態。

《抓耙仔》劇組。（記者胡舜翔攝）《抓耙仔》劇組。（記者胡舜翔攝）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中