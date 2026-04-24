星光炸裂！百位影人齊聚金穗影展開幕 22部世界首映搶先看

《放生》劇組。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2026金穗影展今（24）日正式揭幕，多位金獎影人齊聚現場，為全台規模最大、獎金最高的短片競賽站台。

《百花公主》劇組。（記者胡舜翔攝）

開幕星光熠熠，楊麗音與朱芷瑩長年力挺金穗，今年分別帶來《爬坡》、《放生》、《百花公主》參展；王渝屏也以《大姊，賢慧》亮相。新生代方面，鄭又菲主演《抓耙仔》，以及黃稚玲、李鈺婕分別帶著《只是一陣一陣》與《水火山》回歸，現場氣氛熱絡。

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《水山火》劇組。（記者胡舜翔攝）

《看現場》劇組。（記者胡舜翔攝）

影展期間活動豐富，規劃近50場映後座談，並網羅22部世界首映與14部亞洲首映作品，超過百位影人將與觀眾面對面交流創作經驗，為影迷帶來難得的觀影與對談機會。

《大姊，賢慧》劇組。（記者胡舜翔攝）

文化部影視及流行音樂產業局副局長呂美莉致詞表示，金穗獎不僅是台灣歷史最悠久的短片競賽，更是培育新銳創作者的重要平台。她勉勵入圍者持續保持創作熱情，透過交流與學習累積能量，成為彼此創作路上的夥伴。

《走》劇組。（記者胡舜翔攝）

《你吹Do，我吹Si》劇組。（記者胡舜翔攝）

本屆評審團亦親自出席頒發入圍證書，並規劃「穗語時光」交流活動，讓入圍者與評審面對面討論創作與實務經驗。現場互動熱烈，展現金穗長年累積的傳承精神。

《臨時牌》劇組。（記者胡舜翔攝）

除了競賽放映，今年也推出「金穗開講」講座，聚焦短片發行與海外參展策略，並與台灣影評人協會合作，從影像美學切入深化討論。同時邀請歷屆創作者回歸擔任映後主持，並延伸場外沙龍「小客廳」，打造更自由的交流空間。

《只是一陣一陣》劇組。（記者胡舜翔攝）

《爬坡》劇組。（記者胡舜翔攝）

2026金穗影展即日起至5月1日於台北舉行，除現場放映外，也提供線上影展通行證，讓觀眾不受地域限制觀影。最終得獎名單將於5月1日揭曉，入圍作品也將巡迴至全台多地放映，邀請觀眾持續關注影展動態。

《抓耙仔》劇組。（記者胡舜翔攝）

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