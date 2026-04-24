「脫英」6年 哈利王子訪烏克蘭籲停戰 川普笑：我才代表英國

哈利王子（Prince Harry，右）6年前與妻子梅根（Meghan Markle）自行宣布「脫英」。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕6年前與妻子梅根（Meghan Markle）自行宣布「脫英」的哈利王子（Prince Harry），昨（23）日無預警到訪烏克蘭首都基輔，向俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）發出停戰訴求，且喊話美國領導層，敦促履行國際承諾。對此，美國總統川普（Donald Trump）嗤之以鼻，他認為哈利已經「脫英」6年，根本沒有立場代表英國，還訕笑表示自己比哈利更有資格代表英國。

哈利（左）與烏克蘭總理Yulia Svyrydenko自拍。（法新社）

曾經是軍人的哈利從波蘭搭夜間車到基輔，這也是他自2022年俄烏戰爭開打後，第3次造訪烏克蘭。「能回到烏克蘭真好」哈利下車後形容烏克蘭是勇敢且成功守護歐洲東部防線的國家，更對烏克蘭人民表示：全世界都尊敬你們。

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哈利此次出席第18屆基輔安全論壇並發表談話，胸前也同時別上英國和烏克蘭國旗。他盛讚烏克蘭人民展現出的勇敢防衛精神，更認為「這場戰爭持續多年，付出巨大損失卻收穫有限」，即使如此，他肯定戰爭不會有贏家，指是不斷失去。

俄羅斯襲擊烏克蘭之際，英國哈利王子在烏克蘭基輔舉行的基輔安全論壇上發表演說。 （路透）

話鋒一轉，哈利向普廷喊話：「沒有任何國家能從我們眼前持續發生的生命損失中獲益」。雖然哈利未點名美國總統川普，但卻「向美國領導層喊話」，指美國為他的第二故鄉，並在戰爭中扮演獨特的角色，「因為當年烏克蘭放棄核武時，美方曾承諾保障烏克蘭的邊界與主權」。

哈利認為這是美國展現領導力的時刻，更進一步說「這不是出於慈善」，強調這是基於美國在全球安全與戰略中的長期責任。

美國總統川普（左）認為已「脫英」的哈利訪問烏克蘭籲停戰的行為嗤之以鼻。（本報合成圖，法新社／歐新社）

川普同日在白宮接受採訪時，透過媒體酸諷：「他（哈利）最近怎麼樣？他太太還好嗎？請代我向他問好，好嗎？」接著川普說：「我知道一件事，哈利王子絕對不能代表英國發言！我覺得我比哈利更能代表英國，這點是確定的。」

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