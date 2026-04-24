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娛樂 電視

男星節目上開撩竟翻車 林美秀翻白眼回嗆：沒學好

〔記者林欣穎／台北報導〕林美秀、張再興、Ozone煥鈞組成跨世代主持群，錄製TVBS《食尚玩家》全新企劃《我們這一家》，本週六（25）日首播。首集由曾在基隆唸書一年的Ozone煥鈞帶路，從他口袋名單的經典傳統小吃到巷弄咖啡廳，帶著媽媽林美秀、大哥張再興重返他青春記憶中的基隆。

煥鈞（左起）、林美秀、張再興組成跨世代主持群。（TVBS提供）煥鈞（左起）、林美秀、張再興組成跨世代主持群。（TVBS提供）

節目主打「三世代同行」，他們將透過吃喝玩樂的過程，用不同視角看待同一件事，激盪出截然不同的火花。當三人品嚐基隆代表美食「豆干包」時，因店家醬料分成小、中、大辣，煥鈞突補一句：「我覺得還少一種辣」，隨即指著林美秀說：「沒有妳辣」，讓林美秀當場翻白眼回嗆「你沒有好好學好」但也反誇「嘴巴怎麼這麼甜」，一旁目睹一切的張再興則開玩笑說：「拍謝啦他有點走偏」。

除了掃街基隆美食，三人也走進巷弄咖啡廳體驗年輕世代流行的「跑咖」文化，張再興笑說：「我們以前跑好幾家店都叫走攤，那時候比較像是在走人情世故。」世代差距立即現形，同時他們也打卡、拍攝大嘴特效趣味影片，完整體驗數位時代跑咖的必備行程。

旅程最後他們來到電影《千禧曼波》經典場景中山陸橋（又稱「舒淇橋」），林美秀、張再興兩位演員前輩帶著煥鈞重現經典回眸畫面，並加入惡搞配音橋段，上演演技考驗十分幽默。

張再興（左起）、煥鈞、林美秀大啖基隆美食。（TVBS提供）張再興（左起）、煥鈞、林美秀大啖基隆美食。（TVBS提供）

一天行程不僅吃遍美食，也串起三代的青春記憶，林美秀與張再興也向觀眾強力推薦：「大家可以直接複製，照著我們今天的行程走，慢慢在基隆旅行。」

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