近22萬訂閱YouTuber拋震撼彈 「三人行」關係正式破局

YouTube頻道「三人日常Thruple Daily」由吳軍（左起）、宙學、宇成3人伴侶組成。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTube頻道「三人日常Thruple Daily」由吳軍、宙學、宇成3人伴侶組成，他們透過頻道分享生活日常，頻道訂閱人數近22萬。昨（23）日頻道上架新影片，宣布分手震撼彈，宇成宣布正式退出這段維持3年的「三人伴侶」關係。

影片中三人都落下眼淚。（翻攝自YouTube）

影片中3個人都難過落淚，宇成坦言，比起吳軍與宙學，他更傾向擁有足夠的獨立空間，他也認為彼此之間長期相處雖然很快樂，不過也會產生摩擦。由於價值觀不同，宇成腦海裡也縈繞著「說不定我自己一個人過會快樂一點」。

請繼續往下閱讀...

宇成（中）雖然退出三人關係，未來仍會在頻道中露面。（翻攝自YouTube）

宙學則補充，過去3年，雖然花了很多時間溝通、尋求共識，最後仍無奈選擇分手。宇成是吳軍和宙學交往兩年半後加入，剛開始宙學看到宇成和吳軍親密會覺得尷尬，不過，如今3個人早就如同家人一班，要擺脫習慣考慮其他兩個人感受，的確需要一些過渡期。

吳軍（左）和宙學（右）兩人仍維持交往關係。（翻攝自YouTube）

目前，吳軍與宙學會選擇繼續交往，並強調宇成仍是朋友，未來還是會在頻道中露面。影片上架未到24小時，已有6.7萬次瀏覽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法