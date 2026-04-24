63歲陳雷太炸裂！GD開唱造型「神撞衫台語歌王」 網友全看傻：根本一樣

GD（左）開唱造型意外撞衫台語歌王陳雷。（翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳雷走得太前面！南韓潮流天王「GD」G-Dragon開唱造型，近日意外被眼尖網友發現竟撞衫63歲「台語歌王」陳雷，2人同樣以藍色亮片西裝搭配草編帽登台，造型相似度近9成，網友看傻直呼「根本一樣」，跨世代審美對比瞬間引爆討論。

GD近日演出時以藍色亮片西裝亮相，搭配草編帽與黑色絲帶裝飾，造型相當時尚且搶眼，不過有網友翻出陳雷過往舞台造型，發現同樣是藍色亮片西裝，外加草編帽得組合，整體視覺高度重疊。2人差別僅在細節設計，GD選擇白藍撞色領口並搭配亮藍指甲增添個性；陳雷則維持整體藍色調，風格更為一致，雖呈現不同氣場，但畫面對比仍讓許多人驚呼撞衫程度驚人。

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話題在Threads延燒後，台灣網友一面倒討論誰才是「領銜者」，有人直言「陳雷早出道那麼久，GD才是韓國陳雷！」也有人笑稱「這樣算不算是一種『偶素陳雷』」、「根本一樣...」、「陳雷走得太前面，有夠炸裂！」同時也有聲音指出，陳雷當年舞台服裝就相當前衛，不僅選用名牌、設計感強烈，更被認為走在時代前端，意外讓不同世代的審美與時尚話語權再次被拿出來比較。

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