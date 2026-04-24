自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

63歲陳雷太炸裂！GD開唱造型「神撞衫台語歌王」 網友全看傻：根本一樣

GD（左）開唱造型意外撞衫台語歌王陳雷。（翻攝自Threads）GD（左）開唱造型意外撞衫台語歌王陳雷。（翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳雷走得太前面！南韓潮流天王「GD」G-Dragon開唱造型，近日意外被眼尖網友發現竟撞衫63歲「台語歌王」陳雷，2人同樣以藍色亮片西裝搭配草編帽登台，造型相似度近9成，網友看傻直呼「根本一樣」，跨世代審美對比瞬間引爆討論。

GD近日演出時以藍色亮片西裝亮相，搭配草編帽與黑色絲帶裝飾，造型相當時尚且搶眼，不過有網友翻出陳雷過往舞台造型，發現同樣是藍色亮片西裝，外加草編帽得組合，整體視覺高度重疊。2人差別僅在細節設計，GD選擇白藍撞色領口並搭配亮藍指甲增添個性；陳雷則維持整體藍色調，風格更為一致，雖呈現不同氣場，但畫面對比仍讓許多人驚呼撞衫程度驚人。

話題在Threads延燒後，台灣網友一面倒討論誰才是「領銜者」，有人直言「陳雷早出道那麼久，GD才是韓國陳雷！」也有人笑稱「這樣算不算是一種『偶素陳雷』」、「根本一樣...」、「陳雷走得太前面，有夠炸裂！」同時也有聲音指出，陳雷當年舞台服裝就相當前衛，不僅選用名牌、設計感強烈，更被認為走在時代前端，意外讓不同世代的審美與時尚話語權再次被拿出來比較。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中