自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（影）《太空超人》現身搖滾路跑引爆萬人狂歡！大H拉卡車震撼全場

〔記者許世穎／台北報導〕第二屆搖滾路跑於上週末禮拜六（18日），在大佳河濱公園熱血開跑，儘管下午風雨交加，仍吸引近萬名跑者與觀眾齊聚現場，化身最狂戶外派對！YouTuber「大H」更驚喜現身，化身「台灣版太空超人」，上演超狂挑戰拉動大型卡車！

YouTuber「大H」驚喜現身搖滾路跑，化身「台灣版太空超人」。（索尼影業提供）YouTuber「大H」驚喜現身搖滾路跑，化身「台灣版太空超人」。（索尼影業提供）

當天音樂、燈光與人潮在河濱交織成一場宛如大型演唱會的運動盛事，現場氣氛嗨到最高點。「大H」當晚穿上太空超人經典的皮製戰服與金屬護腕，高舉力量之劍仰天吶喊，宛如召喚宇宙之力降臨，全場觀眾瞬間沸騰，尖叫聲與歡呼聲此起彼落，將現場氣氛推向最高潮，彷彿真正的太空超人降臨人間。

大H穿上太空超人經典的皮製戰服與金屬護腕。（索尼影業提供）大H穿上太空超人經典的皮製戰服與金屬護腕。（索尼影業提供）

《太空超人》自1980年代問世以來，《太空超人》便以結合奇幻與科幻的獨特世界觀，以及鮮明經典角色，成為跨世代的流行文化象徵。隨著話題持續延燒，真人版電影也於今（24）日釋出全新預告。

故事講述受困人間的亞當王子，在獲得「力量之劍」之後，化身為宇宙中最強大的男人，肩負對抗邪惡勢力、守護伊坦尼亞與整個宇宙的重責大任。本次真人版電影將以更壯觀的格局，重新打造這段家喻戶曉的英雄起源。

真人版《太空超人》由好萊塢新生代男星尼可拉斯葛拉辛主演。（索尼影業提供）真人版《太空超人》由好萊塢新生代男星尼可拉斯葛拉辛主演。（索尼影業提供）

飾演太空超人的尼可拉斯葛拉辛，為近年好萊塢最受矚目的新生代男星之一，其他重量級卡司還包括飾演大反派骷髏王的傑瑞德雷托，以及飾演太空超人戰友鄧肯隊長的伊卓瑞斯艾巴，強大陣容備受期待，宇宙最強男人，即將正式覺醒。《太空超人》將於6月3日在台上映。

《太空超人》最新預告：

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中