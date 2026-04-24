（影）《太空超人》現身搖滾路跑引爆萬人狂歡！大H拉卡車震撼全場

〔記者許世穎／台北報導〕第二屆搖滾路跑於上週末禮拜六（18日），在大佳河濱公園熱血開跑，儘管下午風雨交加，仍吸引近萬名跑者與觀眾齊聚現場，化身最狂戶外派對！YouTuber「大H」更驚喜現身，化身「台灣版太空超人」，上演超狂挑戰拉動大型卡車！

YouTuber「大H」驚喜現身搖滾路跑，化身「台灣版太空超人」。（索尼影業提供）

當天音樂、燈光與人潮在河濱交織成一場宛如大型演唱會的運動盛事，現場氣氛嗨到最高點。「大H」當晚穿上太空超人經典的皮製戰服與金屬護腕，高舉力量之劍仰天吶喊，宛如召喚宇宙之力降臨，全場觀眾瞬間沸騰，尖叫聲與歡呼聲此起彼落，將現場氣氛推向最高潮，彷彿真正的太空超人降臨人間。

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大H穿上太空超人經典的皮製戰服與金屬護腕。（索尼影業提供）

《太空超人》自1980年代問世以來，《太空超人》便以結合奇幻與科幻的獨特世界觀，以及鮮明經典角色，成為跨世代的流行文化象徵。隨著話題持續延燒，真人版電影也於今（24）日釋出全新預告。

故事講述受困人間的亞當王子，在獲得「力量之劍」之後，化身為宇宙中最強大的男人，肩負對抗邪惡勢力、守護伊坦尼亞與整個宇宙的重責大任。本次真人版電影將以更壯觀的格局，重新打造這段家喻戶曉的英雄起源。

真人版《太空超人》由好萊塢新生代男星尼可拉斯葛拉辛主演。（索尼影業提供）

飾演太空超人的尼可拉斯葛拉辛，為近年好萊塢最受矚目的新生代男星之一，其他重量級卡司還包括飾演大反派骷髏王的傑瑞德雷托，以及飾演太空超人戰友鄧肯隊長的伊卓瑞斯艾巴，強大陣容備受期待，宇宙最強男人，即將正式覺醒。《太空超人》將於6月3日在台上映。

《太空超人》最新預告：

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