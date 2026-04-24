（影）話題電影擊敗甜茶奪英國奧斯卡影帝！《出口成髒》本尊典禮飆粗口原因曝光

〔記者許世穎／綜合報導〕先前於「英國奧斯卡」英國影藝學院電影獎（BAFTA）中大放異彩的話題之作《出口成髒》驚喜宣布在台上映，電影聚焦1980年代英國少年約翰戴維森，他在15歲時被診斷出罹患妥瑞氏症，一種長期被誤解的神經疾病。面對突如其來、無法控制的言語與行為衝動，他在人際關係與自我認同之間掙扎前行。

羅伯特阿拉馬約憑《出口成髒》於英國影藝學院電影獎勇奪最佳男主角。（索尼影業提供）

該片男主角羅伯特阿拉馬約因在《魔戒：力量之戒》中飾演「精靈王子」打開國際知名度，於BAFTA爆冷擊敗李奧納多狄卡皮歐、「甜茶」提摩西夏勒梅等影帝級對手，勇奪最佳男主角獎，成為該屆的最大黑馬。

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更厲害的是，阿拉馬約不只抱回影帝，還拿下「最佳新進演員獎」（EE Rising Star Award），成為英國影藝學院電影獎史上首位締造此雙冠紀錄的演員。如今台灣觀眾終於有幸見證這位超新星的催淚神級演技。

《出口成髒》細膩刻畫主角約翰戴維森從青春期到成年初期的跌撞歷程。（索尼影業提供）

電影改編自震撼人心的真實故事，細膩刻畫約翰戴維森從青春期到成年初期的跌撞歷程，在困境中試圖活出「正常人生」，同時也重新定義何謂正常。而戴維森本人出席英國影藝學院電影獎頒獎典禮時，也因為一些強烈且帶有種族歧視意涵的穢語引發不小的風波，不過這也恰好呼應電影試圖探討的議題，大眾對於妥瑞氏症的不理解，造成患者常常在公眾場合受到不合理的打壓。

阿拉馬約在獲獎時也大力讚賞約翰戴維森的勇氣：「約翰戴維森是我見過最了不起的人，他讓我理解我們在妥瑞氏症的方面還有很多要學的東西。」電影幽默又充滿溫度的敘事，自海外首映以來即收穫壓倒性好評，感動人心。《出口成髒》將於5月22至24日上映限量口碑場，5月29日正式在台上映。

《出口成髒》預告：

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