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娛樂 日韓

（影）42歲竟被當未成年 蘿莉塔教主進居酒屋遭攔查證件

日本蘿莉塔時尚教主青木美沙子，已42歲的她看起來還像未成年。（翻攝自X）日本蘿莉塔時尚教主青木美沙子，已42歲的她看起來還像未成年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本蘿莉塔時尚教主青木美沙子，超愛蘿莉塔（Lolita）風格，平時打扮也都像洋娃娃一樣。42歲的她擁有凍齡外表，看起來就像是未成年的青少女。近日，她在社群平台透露自己首次造訪居酒屋，卻被當成未成年，還被要求檢查證件。

青木美沙子首次造訪居酒屋，卻被當成未成年，還被要求檢查證件。（翻攝自X）青木美沙子首次造訪居酒屋，卻被當成未成年，還被要求檢查證件。（翻攝自X）

青木美沙子在居酒屋門口被要求出示證件。（翻攝自Ｘ）青木美沙子在居酒屋門口被要求出示證件。（翻攝自Ｘ）

身為日本蘿莉塔協會會長的她，2009年還被任命為「可愛大使」，背負向海外傳播日本次文化重任。她和朋友穿著蘿莉塔服裝前往居酒屋用餐，在門口就被店員攔下，要求檢查證件，讓青木美沙子超級吃驚，她表示自己常在國外被誤認，但在日本卻是首次被當作未成年。

青木美沙子2009年被任命為「可愛大使」，背負向海外傳播日本次文化重任（翻攝自Ｘ）青木美沙子2009年被任命為「可愛大使」，背負向海外傳播日本次文化重任（翻攝自Ｘ）

當青木美沙子拿出自己的證件，看到上面印著「昭和58年」（西元1983年）出生，甚至覺得有點丟臉。

成功進入居酒屋後，青木美沙子看起來相當開心，完全忘記進門被檢查證件的事情。網友也留言：「根本沒變過啊」、「完全逆生長」、「店員看到昭和應該會嚇死」。

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