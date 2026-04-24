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娛樂 電影

（專訪）《再見UFO》逆襲橫掃金像獎5大獎！導演曝香港劇變「少了一半朋友」

港片《再見UFO》橫掃今年香港電影金像獎5項大獎，導演梁栢堅接受專訪。（記者胡舜翔攝）港片《再見UFO》橫掃今年香港電影金像獎5項大獎，導演梁栢堅接受專訪。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／專訪〕港片《再見UFO》橫掃今年香港電影金像獎5項大獎，不只是年度最大贏家，電影本身也是一則關於時間、命運與時代變遷的寓言。導演梁栢堅接受專訪時不諱言，這部作品從塵封7年到重見天日的過程，正好映照了香港這些年的劇烈變化，「2019年之後，我少了一半的朋友。」他語氣平靜卻沉重，也讓電影的命題，顯得格外真實。

奪下5項大獎，梁栢堅沒有想像中的激動，表示現在比較平常心，但這次的肯定仍意義非凡。（記者胡舜翔攝）奪下5項大獎，梁栢堅沒有想像中的激動，表示現在比較平常心，但這次的肯定仍意義非凡。（記者胡舜翔攝）

談到金像獎一舉奪下「最佳電影」、「最佳導演」等5項大獎，梁栢堅沒有想像中的激動，「如果是年輕十年，可能會很興奮，現在比較平常心。」入行超過40年的他，看過太多作品與創作者的起伏，但這次的肯定仍意義非凡，「這是專業人士的投票，代表一種專業上的認可。」更重要的是，《再見UFO》是他少數認為「真正完整」的作品，「無論技術或演員表現，我都覺得是圓滿的。」

相較於獎項，梁栢堅說更在意觀眾的回應，他親自跑戲院謝票，直接感受第一線反應。「有一位從美國回來的觀眾，一下飛機就來看，還一邊哭一邊跟小演員說，這部電影會被記住十年、二十年。」這樣的經驗讓他意識到，電影早已超越個人創作，「它變成一種世代的記錄，可以傳給下一代。」

相較於獎項，梁栢堅更在意觀眾的回應。（記者胡舜翔攝）相較於獎項，梁栢堅更在意觀眾的回應。（記者胡舜翔攝）

片中談及「黃金年代」，梁栢堅也提出不同於浪漫想像的觀點。他指出，許多年輕電影人嚮往80年代的繁榮，認為那是機會最多的時期，「但他們只看到好的一面。」在他記憶中，那同時也是充滿暴力與混亂的年代，甚至曾因環境危險，不敢讓家人對外提及自己從事電影工作。

「任何時代都有兩面。」梁栢堅強調，與其懷念過去，不如正視當下，「你現在擁有的，就是你的黃金年代。」對他而言，真正重要的不是哪個年代最好，而是如何面對當下的選擇與人生。

《再見UFO》的命運，某種程度上也呼應了這樣的觀點。電影於2018年完成，原定隔年上映，卻因投資方對市場的疑慮被無限期擱置，其後又歷經疫情與社會變動，一放就是8年，「其實我們都覺得，很有可能永遠不會上映。」他坦言，自己甚至一度忘了這部作品的存在。

梁栢堅覺得，與其懷念過去，不如正視當下。（記者胡舜翔攝）梁栢堅覺得，與其懷念過去，不如正視當下。（記者胡舜翔攝）

直到合約期限屆滿，團隊透過法律途徑取回發行權，才讓這部以都市傳說為背景的電影不會變成真正的「都市傳說」。即便上映前仍遭遇阻力，但試映場場爆滿的回響，讓他們逐漸建立信心，最終成功上映並報名金像獎，進而創下亮眼成績。

值得一提的是，這部「被時間凍結」的電影幾乎未經修改，「只有一個鏡頭因為出現不符合年代的設施，用CG修掉，其餘完全沒動。」也讓作品得以完整保留原始的時代氛圍。

梁栢堅明確表示自己相信有UFO。（記者胡舜翔攝）梁栢堅明確表示自己相信有UFO。（記者胡舜翔攝）

至於片中關鍵的UFO元素，梁栢堅則給出明確答案：「我相信有。」電影靈感來自1985年香港華富邨的大規模目擊事件，當年甚至被媒體與電視節目記錄，多位目擊者說法一致，「我們是根據他們的描述去還原。」

但梁栢堅同時保留解讀空間，「你可以相信，也可以不相信。」在他看來，UFO既是真實可能，也是一種象徵——關於個人內心最真實的感受，「當你相信的東西不被世界認同時，你要怎麼面對自己，這才是重點。」

在梁栢堅看來，外在環境如何變動，都不及個人內心的選擇關鍵。（記者胡舜翔攝）在梁栢堅看來，外在環境如何變動，都不及個人內心的選擇關鍵。（記者胡舜翔攝）

當被問及如果像片中角色和兒時的自己見面，梁栢堅笑說，可能會跟自己說「去買哪一張彩票」或乾脆「不要拍電影」，但隨後語氣轉為認真：「但最重要的，還是勇敢面對自己。」在他看來，外在環境如何變動，都不及個人內心的選擇關鍵，《再見UFO》這段從被遺忘到被看見的旅程，某種程度上，也正是這句話最真實的註解。電影已在台上映。

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