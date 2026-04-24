寬姐不忍了！強妮娛樂爆介入拼盤「GD有份」 寬魚報警開告

韓星拼盤演唱會「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」將在5月底舉行，由「寬魚國際」主辦。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星拼盤演唱會「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」將在5月底舉行，沒想到知名黃牛集團「強妮娛樂」卻傳出介入其中，引發討論。對此，主辦單位「寬魚國際」今天（24日）發出聲明強調將進行報警及相關法律程序處理。

強妮娛樂與K-SPARK相關的貼文，在網路上流傳。（翻攝自Threads）

「強妮娛樂」在歌迷之間小有名氣，近期在Threads傳出，強妮娛樂公布「K-SPARK」的卡司包括GD、太妍等重量級歌手，還寫著：「希望能順利！感謝所有單位所有廠商所有夥伴，高雄見！時間很短，希望冠名贊助也能順利。」實在讓粉絲看得霧煞煞。

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寬魚國際發聲明，強調與強妮娛樂無關。（翻攝自臉書）

由「寬姐」邱瓈寬擔任執行長的「寬魚國際」今天發出聲明，「針對近期網路上之不實言論、冒用本活動名義之資訊，以及非正式售票管道所衍生之混淆情形，本司已正式蒐證，並進行報警及相關法律程序處理。凡未經本司正式授權，卻對外宣稱為本活動主辦、合作單位或散布涉及公司機密與未公開資訊之行為，皆已嚴重影響本司商譽及消費者權益。本司正式聲明與後續說明將於近期統一公告，敬請各界以本公司官方平台發布資訊為唯一準據，切勿輕信非官方來源，以免權益受損。」

至於有粉絲詢問，寬魚國際與強尼娛樂是否有關？寬魚國際回應：「本司與強妮娛樂及其相關行為無任何關係。針對冒用、誤導消費者及影響商譽之情形，本司已著手蒐證並報警處理，絕不寬貸。」

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