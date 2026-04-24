華晨宇落淚致歉！爆豪砸46億「買地辦演唱會急喊卡」

華晨宇豪砸46億辦演唱會確定延期。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國創作歌手「花花」華晨宇爆出豪砸10億元人民幣（約46億元台幣）在雲南買下3塊土地打造「2.0演唱會」，沒想到卻在開唱前9天宣布延期，他不僅全額退費，還承諾承擔歌迷交通費，甚至在直播中當場淚崩致歉。

華晨宇原訂舉辦的「2.0演唱會」斥資10億元人民幣打造專屬場地，卻在開唱前9天臨時宣布延期，該場演出舞台耗資約3000萬元人民幣（約1.3億元台幣）搭建，完成後隨即進入拆除作業，工作室同步啟動退票機制。華晨宇在微博上坦言，整個場地從零開始搭建，歷時半個多月才完成，但最終仍因「不可抗力因素」被迫改期。

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同日直播中，華晨宇清唱9首歌曲吸引逾千萬人觀看，他情緒潰堤向粉絲道歉直言「耽誤大家了」，並承諾所有購票觀眾可全額退費，同時將承擔歌迷交通費用，包括車票與機票等實際支出。此舉被視為相當罕見的高規格補償，也讓不少粉絲心疼留言安慰。

業界估算，包含舞台拆除、場地復原與團隊人力成本，再加上退票與交通補貼，整體損失金額上看數千萬元人民幣，此次演唱會以自購土地方式打造，被視為華晨宇演藝生涯中規模最大的單一演出企劃，也成為中國歌手自建場地開唱的指標案例之一；但是，在中國大型演出須經嚴格審批制度下，任何安全或行政條件未達標，都可能導致延期或取消。

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