自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

華晨宇落淚致歉！爆豪砸46億「買地辦演唱會急喊卡」

華晨宇豪砸46億辦演唱會確定延期。（翻攝自微博）華晨宇豪砸46億辦演唱會確定延期。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國創作歌手「花花」華晨宇爆出豪砸10億元人民幣（約46億元台幣）在雲南買下3塊土地打造「2.0演唱會」，沒想到卻在開唱前9天宣布延期，他不僅全額退費，還承諾承擔歌迷交通費，甚至在直播中當場淚崩致歉。

華晨宇原訂舉辦的「2.0演唱會」斥資10億元人民幣打造專屬場地，卻在開唱前9天臨時宣布延期，該場演出舞台耗資約3000萬元人民幣（約1.3億元台幣）搭建，完成後隨即進入拆除作業，工作室同步啟動退票機制。華晨宇在微博上坦言，整個場地從零開始搭建，歷時半個多月才完成，但最終仍因「不可抗力因素」被迫改期。

同日直播中，華晨宇清唱9首歌曲吸引逾千萬人觀看，他情緒潰堤向粉絲道歉直言「耽誤大家了」，並承諾所有購票觀眾可全額退費，同時將承擔歌迷交通費用，包括車票與機票等實際支出。此舉被視為相當罕見的高規格補償，也讓不少粉絲心疼留言安慰。

業界估算，包含舞台拆除、場地復原與團隊人力成本，再加上退票與交通補貼，整體損失金額上看數千萬元人民幣，此次演唱會以自購土地方式打造，被視為華晨宇演藝生涯中規模最大的單一演出企劃，也成為中國歌手自建場地開唱的指標案例之一；但是，在中國大型演出須經嚴格審批制度下，任何安全或行政條件未達標，都可能導致延期或取消。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中