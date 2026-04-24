AI搶飯碗 短劇女神戲約腰斬 她霸氣回應不怕

微短劇女王岳雨婷（皆圖右）的短劇推出後，人氣超過5千萬。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國微短劇對影劇市場造成重擊，前兩年捧紅了無數男神、女神，沒想到才風光沒多久，如今面臨AI技術成熟，已經可以不需要真人演出，就直接製作出微短劇，且更節省成本、速度更快。短劇女神岳雨婷逆風反擊，直言雖然受到影響，不過，面對AI劇來襲，她一點也不怕。

《折腰》掀起熱潮，微短劇也推出岳雨婷（左）、吳希澤主演版本。（翻攝自小紅書）

岳雨婷坦承，現在的戲約變少，數量只能用「腰斬」形容。她每個月收到的劇本數從原本的數十本，直接砍半，面對變革，她認為無須畏懼，直言：「好劇本哪有那麼多呀？現在劇本越來越少了，真的。因為AI出來了之後，我們的劇本越來越少了」。

請繼續往下閱讀...

岳雨婷坦言AI技術推陳出新，過去她一個月能接到數十個劇本，現在只能接到十幾個。（翻攝自微博）

岳雨婷透過直播大方回應，過去一個月她能收到幾十個劇本，現在只剩下十幾個，AI生成內容，的確對傳統影視創作市場帶來極大壓力，儘管如此，她還是樂觀以對：「時代的變革就是這樣子，你永遠都不知道下一步是什麼。」

她認為人生有無限可能，就算以後接不到短劇，她還能做直播，無所畏懼的一直前行就好，最後，她還是趁機宣傳了自己的新劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法